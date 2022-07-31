Принца Уильяма заподозрили в изменах Кейт Миддлтон. Причина - его пристрастие к страпону

Вадим Карасев

40-летнего принца Уильяма заподозрили в соцсетях в неверности Кейт Миддлтон после публикации в посвященном звездам паблике DeuxMoi об изменах одного из членов знаменитой королевской семьи.

Согласно публикации, жена не удовлетворяет королевскую особу в постели, поскольку является чрезмерно консервативной.



В частности, женщина не разделяет его пристрастие к пеггингу - попросту говоря, к страпону, так что королевской особе приходится удовлетворять свои сексуальные фантазии на стороне.



По данный источника, супруга смирилась с изменами мужа, поскольку у него не возникло каких-либо чувств к одной из своих последних любовниц.

Имена супружеской пары не назывались в публикации, однако в соцсетях считают, что речь шла на самом деле о Кейт Миддлтон и принце Уильяме, которые женаты более 11 лет и воспитывают троих детей.

В тренды соцсетей уже вышли хэштеги #PrinceWilliamAffair ("связь принца Уильяма") и #PrinceOfPegging ("принц Пеггинга").

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О том, что Пиппа стала многодетной матерью, стало известно в середине июля. Знаменитость родила в самом фешенебельном крыле лондонской больницы.