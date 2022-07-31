"Привет, я палка": истощенная Полина Гагарина в бикини встревожила фанатов
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"Привет, я палка": истощенная Полина Гагарина в бикини встревожила фанатов

"Привет, я палка": истощенная Полина Гагарина в бикини встревожила фанатов

35-летняя певица Полина Гагарина сейчас отдыхает и регулярно делится фотографиями. На этот раз звезда решила поделиться откровенным снимком в бежевом купальнике на фоне водоема.

На снимке можно отлично разглядеть фигуру исполнительницы, ее впалый живот и очень тонкие ноги, что вызвало у подписчиков неоднозначную реакцию. Гагарина подписала публикацию словом "каникулы", но обсуждать юзеры решили вовсе не его.


Одни заслуженно похвалили Полину, ведь после рождения детей не каждая может таким похвастаться. "Такая тоненькая, воздушная! Полина, вы прекрасны в своем великолепии!"; "Идеальная женская красота"; "Завораживает", — писали довольные фанаты.

Однако другие решили, что Полина зря губит себя диетами и такая худоба ненормальна. "Привет, я палка"; "Ну зачем так себя истощать?"; "Немножко поправиться надо", "Ужас какая худющая... Это же некрасиво", "Кушать не забывай, пожалуйста", — писали другие.

Гагарина отвечать не стала, но вряд ли стоит сомневаться, что она не знает, как нужно следить за своим телом. Для медийной личности без этого никуда.


Гагарина осыпала комплиментами бывшего мужа

Несмотря на все скандалы, Полине Гагариной и Дмитрию Исхакову удалось сохранить теплые отношения даже после развода. Недавно Дмитрий посещал концерт экс-супруги, а она решила помочь ему в продвижении курса. Однако вместо обычной рекламы она осыпала Исхакова комплиментами.

Мой бывший муж выпустил курс фотографии, очень крутой. Я предлагаю вам записаться на него и послушать это самим с середины июля. Он правда очень классный — и муж, и курс.

Сейчас у бывшей пары уже совсем другая личная жизнь. Регулярно появляются слухи о новых избранников то у Полины, то у Дмитрия. Однако певица предпочитает молчать о таком, а Исхаков переживает. "Не хочу, чтобы он находился рядом с моей дочерью", — говорил он о новом бойфренде экс-супруги.

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По материалам: uposters.ru

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