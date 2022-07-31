Прохор Шаляпин до сих пор не может смериться со смертью жены
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Прохор Шаляпин до сих пор не может смериться со смертью жены

Прохор Шаляпин до сих пор не может смериться со смертью жены
Певец Прохор Шаляпин почтил память скончавшейся жены. Артист посвятил трогательное видео скончавшейся супруге Татьяне Клаудии Дэвис. Владелица сети юридических фирм умерла от коронавируса спустя два месяца после их свадьбы. Клип на песню «Тебя обнимал» Прохор Шаляпин посвятил своей третьей жене — Татьяне Дэвис. Под видеороликом певец написал: «Всегда буду помнить тот счастливый день». Свадьба 38-летней звезды российской эстрады и бизнесвумен состоялась 31 июля прошлого года в Лос-Анджелесе. По всей видимости, женщина подцепила COVID-19 на празднике. Буквально через несколько дней 47-летняя предпринимательница заболела, вскоре попала в реанимацию, а уже 30 сентября скончалась от обширного поражения легких.
Подписчики сочувствуют утрате артиста: «Спасибо, что делитесь своими сокровенными чувствами. Это напоминание о ценности каждого мгновения с любимыми»; «Очень жаль, что все так случилось, но судьбе мы не подвластны. Жизнь продолжается!»; «Трогательное видео», — пишут в комментариях. Скорая кончина супруги породила массу сплетен. Поговаривали даже, что Шаляпин получил приличное наследство и ради него отравил жену-миллионершу. Однако певец опроверг слухи, рассказав про брачный контракт. «Я ничего не получил с этой истории. Было смешно что-то получать. Был брачный контракт, там все прописано», — заверил он в одном из своих интервью. Музыкант признавался, что очень любил свою жену и строил грандиозные планы на совместное будущее. Спустя время артист оправился от потрясений и уже весной этого года представил публике свою новую пассию — телеведущую Ольгу Сан. Прохор рассказал, что девушка помогла ему пережить горечь утраты и чем-то напоминает Татьяну Дэвис. Правда, светская дива против таких аналогий. «Не нравится, что он сравнивает меня с умершей женой. Я по натуре собственница», — говорила она.
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

Последние новости

Сергей Глушко зарабатывает миллионы на своих картинах
Сергей Глушко зарабатывает миллионы на своих картинах
Максим Галкин боится получить уголовную статью
Максим Галкин боится получить уголовную статью
Прохор Шаляпин до сих пор не может смериться со смертью жены
Прохор Шаляпин до сих пор не может смериться со смертью жены
Презентация Влада Лисовца едва не обернулась трагедией
Презентация Влада Лисовца едва не обернулась трагедией
Ксения Бородина в шоке от голых фото Бритни Спирс
Ксения Бородина в шоке от голых фото Бритни Спирс
Финские предприятия задумались о сокращении производства из-за роста цен на газ
Финские предприятия задумались о сокращении производства из-за роста
Бывший муж Полины Гагариной оправдался за поездку с девушкой на троллейбусе: «Больше из дома не выхожу»
Бывший муж Полины Гагариной оправдался за поездку с девушкой на
Почему в бассейне может сильно пахнуть хлоркой?
Почему в бассейне может сильно пахнуть хлоркой?
Григорий Лепс едва не довел маму до могилы своими выходками
Григорий Лепс едва не довел маму до могилы своими выходками
Миллиардерша Ксения Собчак купила себе квартиру в Сочи
Миллиардерша Ксения Собчак купила себе квартиру в Сочи
Стас Пьеха сделал признание о своем отцовстве
Стас Пьеха сделал признание о своем отцовстве
Чулпан Хаматова хочет денег и славы в России, но любит европейцев
Чулпан Хаматова хочет денег и славы в России, но любит европейцев

Топ на сегодня

"Он до сих пор мегаплодовит": жена 71-летнего Газманова похвасталась, что питает его "качественной женской энергией"
"Он до сих пор мегаплодовит": жена 71-летнего Газманова
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в
Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила, что ненавидит русских
Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила,
Вестник DeFi: TVL вырос на 15% за месяц, а Curve анонсировала стейблкоин
Вестник DeFi: TVL вырос на 15% за месяц, а Curve анонсировала
"Дачакор" от Насти Ивлеевой, Джулия Фокс в огне и еще 9 ярких и обсуждаемых образов недели по версии редактора моды Spletnik
"Дачакор" от Насти Ивлеевой, Джулия Фокс в огне и еще 9

Еще по теме

Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в убийстве жены
Прохор Шаляпин устроил концерт в хосписе в память об ушедшей жене
Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
Прохор Шаляпин высказался о смерти жены