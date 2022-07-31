Прохор Шаляпин до сих пор не может смериться со смертью жены

Певец Прохор Шаляпин почтил память скончавшейся жены. Артист посвятил трогательное видео скончавшейся супруге Татьяне Клаудии Дэвис. Владелица сети юридических фирм умерла от коронавируса спустя два месяца после их свадьбы. Клип на песню «Тебя обнимал» Прохор Шаляпин посвятил своей третьей жене — Татьяне Дэвис. Под видеороликом певец написал: «Всегда буду помнить тот счастливый день». Свадьба 38-летней звезды российской эстрады и бизнесвумен состоялась 31 июля прошлого года в Лос-Анджелесе. По всей видимости, женщина подцепила COVID-19 на празднике. Буквально через несколько дней 47-летняя предпринимательница заболела, вскоре попала в реанимацию, а уже 30 сентября скончалась от обширного поражения легких.Подписчики сочувствуют утрате артиста: «Спасибо, что делитесь своими сокровенными чувствами. Это напоминание о ценности каждого мгновения с любимыми»; «Очень жаль, что все так случилось, но судьбе мы не подвластны. Жизнь продолжается!»; «Трогательное видео», — пишут в комментариях. Скорая кончина супруги породила массу сплетен. Поговаривали даже, что Шаляпин получил приличное наследство и ради него отравил жену-миллионершу. Однако певец опроверг слухи, рассказав про брачный контракт. «Я ничего не получил с этой истории. Было смешно что-то получать. Был брачный контракт, там все прописано», — заверил он в одном из своих интервью. Музыкант признавался, что очень любил свою жену и строил грандиозные планы на совместное будущее. Спустя время артист оправился от потрясений и уже весной этого года представил публике свою новую пассию — телеведущую Ольгу Сан. Прохор рассказал, что девушка помогла ему пережить горечь утраты и чем-то напоминает Татьяну Дэвис. Правда, светская дива против таких аналогий. «Не нравится, что он сравнивает меня с умершей женой. Я по натуре собственница», — говорила она.