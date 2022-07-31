Публикация мемуаров Бритни Спирс откладывается из-за дефицита бумаги

Вадим Карасев

Бритни Спирс завершила работу над мемуарами, выхода которых ждут поклонники певицы по всему миру, однако релиз книги пришлось отложить из-за дефицита бумаги, сообщает таблоид TMZ.

Проблемы с бумагой у одного из крупнейших американских издательств Simon & Schuster начались во время пандемии коронавируса по причине того, что люди стали заказывать намного больше печатных изданий, в то время как сотрудники целлюлозно-бумажных фабрик начали массово увольняться. Издательство не смогло обеспечить Бритни оговоренный тираж, поэтому выход ее мемуаров было решено перенести с января 2023 года на неопределенный срок.





Напомним, что Бритни Спирс заключила контракт с Simon & Schuster на публикацию книги в феврале 2022 года, получив аванс в размере 15 миллионов долларов. В авторском материале поп-звезда планировала рассказать о своей карьере, непростых отношениях с семьей и времени, проведенном под опекой ее отца Джейми.

Опекунство над Бритни суд назначил в 2008 году после того, как у певицы случился нервный срыв на фоне злоупотребления алкоголем и наркотиками и повышенного внимания прессы. На протяжении 13 лет Джейми Спирс контролировал все личные дела, карьеру и финансы своей дочери. Бритни не раз заявляла, что в этот период родственники часто нарушали ее права и что они "должны находиться в тюрьме" за то, как обращались с ней.

Ольга Петелина