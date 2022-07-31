Путин посетил парк «Остров фортов» в Кронштадте
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Путин посетил парк «Остров фортов» в Кронштадте

Путин посетил парк «Остров фортов» в КронштадтеПрезидент Путин 30 июля посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте

Президент России Владимир Путин вечером в субботу, 30 июля, посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства прошелся по парку в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу.

Как уточняет ТАСС, в день Военно-морского флота (ВМФ) в воскресенье, 31 июля, ожидается открытие третьей очереди музейно-исторического парка, где будут размещены спортивные и досуговые общественные пространства, крытый фудкорт, новые пешеходные зоны и участок променада на берегу Финского залива.

Проект «Остров фортов» реализуется по поручению Владимира Путина с 2019 года и занимает площадь более 100 гектаров, включая городскую территорию, часть близлежащих островов и зоны акватории Финского залива. Работы должны завершиться в 2025 году.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин посетит Главный военно-морской парад, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля. Парад пройдет на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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