Растущая Луна в августе 2022 года: что можно делать и что нельзя
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Растущая Луна в августе 2022 года: что можно делать и что нельзя

Растущая Луна в августе 2022 года: что можно делать и что нельзя

Рост Луны в августе 2022 года- отличное время для того, чтобы изменить жизнь к лучшему и привлечь позитивные перемены. Рекомендации астрологов помогут определиться с целями и отказаться от тех дел, которые могут спровоцировать неудачи.


В августе 2022 года будет 2 периода роста ночного светила: с 1 по 11 и с 28 по 31. В эти дни эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть внимательными, чтобы не упустить счастливых знаков судьбы, а также прислушаться к советам астрологов. Они помогут преодолеть временные трудности и не отступиться в шаге от долгожданной победы.

Что можно делать на растущей Луне

1. Корректировать планы. Рост Луны — отличное время для старта новых проектов, однако перед тем, как приступить к делам, важно составить план действий. Астрологи рекомендуют отказаться от устаревших идей и прислушаться к себе, чтобы выбрать цели, которые помогут изменить собственную жизнь к лучшему.

2. Искать способы заработка. Рост Луны помогает привлечь финансовое благополучие, однако одними обрядами и ритуалами не обойтись. Ночное светило усиливает интуицию и раскрывает грани талантов, которые могут стать источником прибыли. Развивать свои способности важно и для того, чтобы претендовать на хорошие должности, а также открыть свое дело.

3. Заниматься развитием. Во время августовского роста Луны нельзя забывать о духовном развитии. Речь идет о борьбе с вредными привычками, которые лишают счастья, забирают здоровье и удачу. На пользу пойдет и обучение: повышение квалификации, изучение новых языков или профессии.


4. Путешествовать. Растущая Луна добавляет энергии и увеличивает шансы на удачные знакомства и отличный отдых. Во время роста ночного светила в августе можно планировать командировки, переезды, а также отправляться на заслуженный отдых в отпуск.

5. Заниматься домашними делами. Рост Луны — прекрасное время для того, чтобы привести свое жилище в порядок. В августе можно заниматься незавершенным ремонтом, начинать строительство дома, приобретать мебель и предметы декора. Не потратить лишнего помогут заговоры на покупки.

Что нельзя делать на растущую Луну

1. Ссориться. Рост Луны провоцирует всплеск энергии, и если она будет направлена в русло разрушений, то неудачи не заставят себя ждать. Выяснение отношений, ссоры и конфликты в период роста ночного светила могут привести к необратимым последствиям: разрыву любовных, дружеских или деловых отношений, потере доверия и одиночеству.

2. Садиться на диеты. Рост Луны — не время для лишений. Энергии требуется с избытком, и если лишить себя возможности полноценно питаться, то можно ждать проблем со здоровьем и самочувствием. Активная фаза Луны забирает много сил, а значит, их нужно восполнять благодаря сбалансированному рациону, полноценному отдыху и духовным практикам.

3. Откладывать важную работу и отказываться от перспективных предложений. Именно во время роста Луны появляются силы для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Не упустить своего шанса помогут медитации-фокусировки, которые помогут справиться с обязательствами, преодолеть трудности и не бояться ответственности.


4. Принимать решения в спешке. Рост Луны приумножает все, и если действовать необдуманно, то можно привлечь в жизнь множество проблем и неурядиц. Любое решение, даже если его нужно принять в короткий срок, должно быть обдуманным, а значит, нельзя спешить и действовать неосмотрительно.

5. Брать в долг. В период, когда ночное светило растет, не стоит брать на себя долговые обязательства, чтобы в будущем не испытывать проблем с финансами. Речь идет о спонтанных кредитах, выдачи накоплений без подкрепленного договора, а также тратах на поводу эмоций, а не реальной необходимости.

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По материалам: dailyhoro.ru

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