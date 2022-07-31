Регионам будет проще организовать работу службы «122»
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Регионам будет проще организовать работу службы «122»

Регионам будет проще организовать работу службы «122»

Субъектам Федерации предоставили больше полномочий по распоряжению средствами субсидии из федерального бюджета на организацию работы службы «122». Такое постановление правительства от 22 июля 2022 года № 1312 вступает в силу 31 июля.

Документ вносит изменения в правила предоставления межбюджетных трансфертов регионам на софинансирование расходов, связанных с созданием и организацией работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122».

Регионам увеличили лимит средств на закупку программного обеспечения, необходимого для функционирования этой службы, на приобретение серверов, коммутаторов и оборудования рабочих мест для операторов. С 8,1 процента до 26,8 процентов общих расходов увеличили объем средств на оплату труда подрядчика, который создает сервис «122» в конкретном регионе. Таким образом, регионы смогут более свободно распоряжаться средствами федеральной субсидии. 


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По материалам: pnp.ru

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