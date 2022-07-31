Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Вадим Карасев

Минобороны РФ: Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Россия официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста (МККК) для расследования удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР), где погибли пленные украинские военные. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Что случилось в Еленовке?

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по изолятору в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов», 29 июля уведомило Минобороны России. На месте обстрела тюрьмы были найдены обломки боеприпасов РСЗО HIMARS, на некоторых из них сохранились части номеров. С конца июня HIMARS применяются украинскими войсками против российских и союзных сил.

В результате инцидента погибли 50 из 193 находившихся в СИЗО украинцев. В Минобороны России заявили, что ответственность за удар HIMARS по колонии в Еленовке несут президент Украины Владимир Зеленский и США.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по статье 356 УК («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

ВСУ отрицают удары по тюрьме в Еленовке и обвиняют в произошедшем российскую армию. Там заявили, что Москва таким образом якобы пытается скрыть пытки и убийства украинских военнопленных, содержащихся в СИЗО.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал тщетными попытки переложить на Москву вину за удар по тюрьме.

Международная реакция

Комментируя удар по СИЗО, представитель Пентагона допустил, что удар мог быть нанесен со стороны украинских сил. При этом он отметил, что даже в этом случае ВСУ не собирались делать этого преднамеренно.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби не стал комментировать произошедшее, сославшись на недостаток разведывательной информации.

Похожий ответ дал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, заявив, что там не располагают информацией из первых рук. При этом он отметил, что в организации обеспокоены обстрелом. При этом он подчеркнул, что ООН готова направить экспертов для расследования ракетного удара по колонии.

Бывший посол Франции в Москве Сильви Берманн, занимавшая эту должность с 2017 по 2019 год, заявила, что у России и республик Донбасса не было причин наносить удар по тюрьме в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.

Комментируя свою позицию, дипломат указала, что заключенные ожидали проведения судебного процесса, по итогам которого могли вынести смертные приговоры. Усомнившись в украинской версии удара по СИЗО, Берманн указала, что никакой необходимости убивать военнопленных таким образом не было.

C версией ВСУ не согласился и отставной полковник французской морской пехоты Мишель Гойя. Он отметил, что «сейчас не очень понятно», зачем россиянам или их союзникам атаковать тюрьму, которая находится под их контролем, учитывая, что запланированный процесс мог «показать присутствие нацистов в рядах украинской армии».