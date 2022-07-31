Россия призвала ООН безотлагательно дать оценку инцидента в Еленовке
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Россия призвала ООН безотлагательно дать оценку инцидента в Еленовке

Полянский: Россия призвала ООН безотлагательно дать оценку инцидента с ударом в Еленовке

Россия в разговоре с генеральным секретарем Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерришем призвала безотлагательно дать оценку инциденту с ракетным ударом по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил зампредставителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Полянский назвал тщетными попытки переложить на Москву вину за удар по СИЗО в Еленовке. Говоря об украинских военных, он подчеркнул, что «если бы они были умнее, они могли бы использовать для обстрела что-то помимо предоставленных США РСЗО HIMARS».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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