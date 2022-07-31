Российский продюсер прокомментировал слухи об эмиграции Шнурова
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Российский продюсер прокомментировал слухи об эмиграции Шнурова

Российский продюсер прокомментировал слухи об эмиграции ШнуроваПродюсер Остудин усомнился в эмиграции певца Сергея Шнурова и назвал его патриотом

Российский продюсер Алексей Остудин усомнился в эмиграции лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Его слова приводит портал BLITZ+.

По его словам, исполнитель всегда был патриотом. Остудин заявил, что не верит никаким слухам. Продюсер добавил, что в сентябре у музыканта запланирован концерт в Лужниках.

«У нас сейчас такое время, когда любой отъезд публичного человека за границу рассматривается как предательство, хотя все люди свободные. По отношению к Шнурову я даже гипотетически не могу предположить, что он может насовсем уехать. Только недавно снялся в клипе "Я останусь". Думаю, он вернется», — подчеркнул продюсер.

Ранее популярный телеведущий Оскар Кучера прокомментировал слухи об эмиграции резидента юмористического шоу Comedy Club Александра Реввы. «Не пыхтите, мой товарищ Саша Ревва никуда не иммигрировал, просто поехал отдыхать в Испанию с семьей!» — написал он.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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