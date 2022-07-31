Розовые волосы и пирсинг в носу. Как сейчас выглядит дочь Александра Малинина, которую он не признает
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Розовые волосы и пирсинг в носу. Как сейчас выглядит дочь Александра Малинина, которую он не признает

Розовые волосы и пирсинг в носу. Как сейчас выглядит дочь Александра Малинина, которую он не признает

Если о талантливом сыне Малинина — Никите знает вся страна, то дочь от второго брака — Кира Евдокимова знакома публике только по участию в скандальных телешоу.


Мать Киры Евдокимовой, с которой артист был в браке три года, постоянно выступала с громкими заявлениями на телепередачах. Ольга Зарубина неоднократно критиковала бывшего мужа, обвиняла в том, что из-за него дочь погрузилась в депрессию и даже думала о самоубийстве. Потом были взаимные судебные иски: Александр пытался защитить свои честь и достоинство, а Евдокимова требовала 10 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный вред и оскорбления.

У 63-летнего исполнителя хита «Берега» никогда не складывались отношения с Кирой. Он отрекся от нее почти сразу после рождения. Более того, Александр был против того, чтобы малышка появлялась на свет — просил Зарубину сделать аборт. Но та не послушалась, и в 1985 году девочка появилась на свет. Непризнанная дочь звезды часто экспериментирует с внешностью, она любит делать экстравагантные стрижки и укладки, использует для создания образа необычные аксессуары. Но как бы часто не менялась Кира, поклонники всегда указывают на ее поразительное сходство с отцом. В этот раз Евдокимова снова перекрасила волосы. Теперь ее локоны розовых оттенков, а в носу красуется серебряное колечко.

Отца Кире заменил отчим — Владимир Евдокимов, который умер в 2008 году от рака желудка. Сейчас наследница Малинина живет в США, планирует выйти замуж. Ей так и не удалось наладить контакт с биологическим отцом.

Народный артист России почти 32 года счастлив в браке с Эммой, владелицей гинекологической клиники и аптечной сети. Женщина подарила артисту близнецов — Фрола и Устинью. Вокалист не жалеет финансов на их образование. Старший сын Александра, выпускник «Фабрики звезд-3» Никита Малинин, также никогда не был обделен вниманием отца — профессиональные советы помогли парню добиться успехов в музыке.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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