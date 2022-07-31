С начала апреля от укусов клещей пострадали 12 тысяч жителей Иркутской области
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С начала апреля от укусов клещей пострадали 12 тысяч жителей Иркутской области

С начала апреля от укусов клещей пострадали 12 тысяч жителей Иркутской области

По состоянию на 29 июля с начала сезона активности клещей в больницы Иркутской области обратились 12036 пострадавших от укусов клещей, в том числе 2659 детей. За неделю клещи укусили 267 человек. В 2021 году за аналогичный период было зарегистрировано 9105 обращений, сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Случаи укусов отмечены на большинстве территорий Иркутской области. С начала сезона диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 77 пострадавших от укусов клещей, клещевой боррелиоз у 85, клещевой риккетсиоз у 39.

Исследовано 7956 клещей, из них 2145 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 95 — вирусным клещевым энцефалитом, 649 – другими клещевыми инфекциями. Продолжаются противоклещевые обработки в местах массового пребывания населения, всего по области обработан 1441 объект.

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По материалам: irk

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