Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры бесплатно по Games With Gold

Вадим Карасев





Компания Microsoft на днях объявила список игр, которые раздадут бесплатно по программе Games With Gold в августе. Июльские же игры скоро покинут подписку, сегодня последняя возможность забрать две игры по Games With Gold бесплатно, которые уже завтра перестанут быть доступны.

Beasts of Maravilla Island

Beasts of Maravilla Island

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Beasts of Maravilla Island — это трехмерная приключенческая игра, в которой вы играете за молодого фотографа дикой природы, который исследуе…

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Torchlight

Torchlight

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Torchlight — это ролевая игра, разработанная создателями популярных игр Diablo и FATE. Выбрав одного из трех героев, игрок отправится в рискованное путешествие из города Torchlight по подземным лабиринтам, наводненным ордами жутких монстров, всевозможными трофеями и загадками.

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