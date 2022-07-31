Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры бесплатно по Games With Gold
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры бесплатно по Games With Gold

Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры бесплатно по Games With Gold

Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры бесплатно по Games With Gold


Компания Microsoft на днях объявила список игр, которые раздадут бесплатно по программе Games With Gold в августе. Июльские же игры скоро покинут подписку, сегодня последняя возможность забрать две игры по Games With Gold бесплатно, которые уже завтра перестанут быть доступны.

Beasts of Maravilla Island


Watch this video on YouTube

Beasts of Maravilla Island

Beasts of Maravilla Island — это трехмерная приключенческая игра, в которой вы играете за молодого фотографа дикой природы, который исследуе…
Перейти в Microsoft Store

Torchlight


Watch this video on YouTube

Torchlight

Torchlight — это ролевая игра, разработанная создателями популярных игр Diablo и FATE. Выбрав одного из трех героев, игрок отправится в рискованное путешествие из города Torchlight по подземным лабиринтам, наводненным ордами жутких монстров, всевозможными трофеями и загадками.
Перейти в Microsoft Store

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Президент рассказал о значении Морской доктрины
Президент рассказал о значении Морской доктрины
В Иркутском и Шелеховском районах построили два новых ФАПа
В Иркутском и Шелеховском районах построили два новых ФАПа
Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры бесплатно по Games With Gold
Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры бесплатно по Games
Алина Загитова рассказала о богатых родителях
Алина Загитова рассказала о богатых родителях
Ксения Собчак двуличная рыба прилипала, заявил Шахназаров
Ксения Собчак двуличная рыба прилипала, заявил Шахназаров
Ефим Шифрин сделал признание об изменах
Ефим Шифрин сделал признание об изменах
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Европы
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Европы
Тимати готов выложить огромную сумму за новый логотип Starbucks
Тимати готов выложить огромную сумму за новый логотип Starbucks
В Турции допустили начало вывоза украинского зерна с 1 августа
В Турции допустили начало вывоза украинского зерна с 1 августа
Баку обвинил Ереван в обстреле с территории размещения российских миротворцев
Баку обвинил Ереван в обстреле с территории размещения российских
Тест на смелость для ваших котов
Тест на смелость для ваших котов
Путин назвал значение Морской доктрины
Путин назвал значение Морской доктрины

Топ на сегодня

Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Андрей Макаревич прокомментировав информацию от том, что является агентом спецслужб
Андрей Макаревич прокомментировав информацию от том, что является
Yuga Labs установила роялти для NFT из коллекции Meebits
Yuga Labs установила роялти для NFT из коллекции Meebits
Новый владелец Holcim озвучил Forbes амбициозные планы относительно развития предприятий
Новый владелец Holcim озвучил Forbes амбициозные планы относительно
Подборка удивительных находок археологов (17 фото)
Подборка удивительных находок археологов (17 фото)

Еще по теме

Эти 4 игры будут доступны бесплатно по Games With Gold в июле
Сегодня последний день, чтобы забрать эти 2 игры по Games With Gold
Две мартовские игры стали доступны бесплатно по Games With Gold
Две майские игры по Games With Gold уже доступны бесплатно на Xbox