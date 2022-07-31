Сергей Глушко утомил Наташу Королеву своими художествами
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Сергей Глушко утомил Наташу Королеву своими художествами

Сергей Глушко утомил Наташу Королеву своими художествами
Стриптизер Сергей Глушко замучил жену. Звезда стриптиза Тарзан постепенно выходит из амплуа танцовщика. Оно и понятно – все-таки уже 52 года и вечно тело молодым и красивым оставаться не может, нужно искать альтернативу. В настоящий момент он пробует свои силы в актерском ремесле, а также рисует картины. Пока самый любимый его персонаж – это собственная жена Наташа Королева.
«У меня много портретов Наташи. Еще есть недописанные, которые ждут своего часа. Пока я их отложил на неопределенное время. Наташа сама сказала: «Хватит меня, пиши что-то другое!» - рассказал Глушко prozvezd.info. Отметим, что его творчество ранее оценил Никас Сафронов. Он заметил, что многие западные артисты пробуют себя в качестве художников, так что в этом нет ничего плохого.
# Шоу-бизнес Глушко Сергей, Тарзан
По материалам: z-aya

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