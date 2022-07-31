Сергей Глушко зарабатывает миллионы на своих картинах
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Сергей Глушко зарабатывает миллионы на своих картинах

Сергей Глушко зарабатывает миллионы на своих картинах
Стриптизер Сергей Глушко сменил профессию и начал рисовать картины, которые готовы купить за баснословные деньги. Звезда стриптиза, известный под псевдонимом Тарзан, стал активно осваивать амплуа художника. Муж Наташи Королевой рассказал, что готовится к экспозиции своих работ в столице России, поэтому продает их неохотно. Вместе с тем желающие приобрести творчество шоумена находятся. И, если верить Тарзану, его поклонники буквально умоляют его продать их за немыслимые деньги.
«Свои картины я пока не продаю. Потому что хочу устроить большую выставку в Москве. Только пару картин продал. Просто люди просили, даже настаивали. Продал дорого – больше миллиона рублей за каждую», - поведал избранник Королевой prozvezd.info. Также Сергей Глушко стал участвовать в театральных постановках. Он признает, что пока мало известен в этой сфере деятельности, а все из-за того, что у него слишком роскошное тело - отвлекает от таланта, убежден артист.
# Шоу-бизнес Глушко Сергей, Тарзан
По материалам: z-aya

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