Сергей Лазарев рассказал о тяжелых временах

Певец Сергей Лазарев признался, что последние несколько лет были очень тяжелыми для шоу-бизнеса. Артист не скрывает, что последние два года стали тяжелыми для шоу-бизнеса, и отмены концертов сегодня не редкость. Сам Сергей Лазарев делает все, чтобы и дальше радовать поклонников творчеством. По поводу выступлений Лазарева тоже ходило много слухов — поговаривали, якобы артист даже уехал из России, но все эти сплетни не имеют ничего общего с действительностью. «В последнее пару лет мир шоу-бизнеса был в подвешенном состоянии, как и другие отрасли. Два года пандемии и ограничений поставили концертную деятельность на паузу. Отмены и переносы концертов стали почти нормой. От этого страдали зрители и артисты. Сейчас постепенно концерты возобновились, ограничения сняты, но все равно все до сих пор с опаской строят долгосрочные планы. Я был вынужден перенести премьеру своего нового концертного шоу с весны на осень. Долгожданная премьера состоится в сентябре в Минске и Санкт-Петербурге, а 26 октября в Москве в Крокус Сити Холле. Далее стартует грандиозный тур по России», — отметил 39-летний исполнитель в разговоре с журналистами.Также Сергей не стал лукавить, что текущий год выдался для него не самым простым. «Пока рано подводить итоги всего года. Поговорим об этом в декабре. Но уже понятно, что это год больших перемен», — подчеркнул он. К слову, Лазарев умудряется совмещать большую сцену с воспитанием детей — сына Никиты и дочери Анны. Иногда артист берет наследников с собой на публичные мероприятия. «Честно говоря, я намеренно не слишком часто погружаю их в светскую и публичную жизнь. Это происходит крайне редко. В прошлом году я впервые вывел их вместе на красную дорожку «Новой волны» в Сочи. Никита уже постарше и несколько раз принимал участие в подобных мероприятиях, для Ани это был первый выход. Дети не растерялись, вели себя достойно и спокойно, улыбались и позировали. Но особого желания делать это чаще у них нет. Они понимают, что такое внимание — это часть работы их папы», — признался Сергей Лазарев в интервью «Федерал Пресс».