Сергей Шнуров эмигрировал, заявил Барецкий
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Сергей Шнуров эмигрировал, заявил Барецкий

Сергей Шнуров эмигрировал, заявил Барецкий
По слухам, певец Сергей Шнуров сбежал с семьей в Швейцарию.   Ярый патриот России Сергей Шнуров, еще недавно неистово критиковавший звезд, покинувших пределы Родины, был недавно замечен в отеле Швейцарии вместе со своей беременной женой Ольгой Абрамовой. Поговаривают, что может и не вернуться обратно, выбрав более тихое и спокойное место для постоянного места жительства. По крайней мере, эти слухи подтвердил бывший солист группы «Ленинград» Стас Барецкий. «Мне известно, что Сережа решил эмигрировать. В Швейцарии мы раньше часто выступали, там у него есть небольшая квартирка. Это его право. «Ленинград» ведь все равно уже не тот, будет приезжать с выступлениями. Но я сейчас и сам песни пишу, так что мы заменим группу «Ленинград», как бы громко это не звучало», — без ложной скромности заявил артист в беседе с «КП-Петербург».
А вот нынешний коллектив группы от столь категоричных высказываний в адрес своего лидера воздерживается. «Я знаю не больше, чем вы. Даже меньше. Где сейчас находится Сергей Владимирович мне неизвестно»,  — божится певица Ксения Руденко, которую знают под псевдонимом Зоя. Комментариев от самого превратившегося в чиновника после четвертой женитьбы на дочери миллиардера Сергея Шнурова тоже пока не последовало. Но он давно закрыл свою личную жизнь от посторонних. Даже имени младшего сына от Абрамовой никто до сих пор не знает.
# Шоу-бизнес Шнуров Сергей
По материалам: z-aya

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