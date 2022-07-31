Собираем урожай и не забываем об уходе за растениями: лунный календарь дачника и огородника на август 2022 года

Август — самая горячая пора для дачников и огородников. В этом месяце на участке много дел по уходу за растениями, прополке, уборке, но наиболее приятная из всех работ — сбор урожая и заготовки на зиму.

Лунный календарь дачника по сбору урожая в августе 2022 года





У всех, кто работает на земле, август ассоциируется со сбором урожая и его заготовкой на зиму. Именно этот месяц покажет, как мы ухаживали за растениями в течение лета, правильно ли поливали, удобряли, занимались прополкой овощных культур, хорошо ли ухаживали за плодовыми деревьями, чтобы они смогли обеспечить нас хорошим и качественным урожаем.

Сбор урожая — это всегда приятная процедура, но и ее следует проводить правильно и своевременно, с учетом погодных условий и благоприятных дней, согласно рекомендациям лунного календаря.





Для того чтобы урожай овощных и плодовых культур можно было сохранить в течение долгих зимних месяцев, его следует собирать в сухие, солнечные дни, которых еще достаточно в августе. Делать это лучше рано утром, до восхода солнца или вечером, после его захода, но до наступления темноты. Важно помнить, что большинство культур, собранных в сырую, дождливую погоду, не пригодны для длительного хранения.

Также следует учитывать, что день полнолуния и новолуния, а также некоторые другие дни для отдельных культур являются неблагоприятными для сбора урожая. График этих дней можно посмотреть по специальной таблице.

Другие важные дела в саду и огороде в августе





Помимо сбора урожая и заготовок на зиму, у дачников и огородников в августе имеются и другие важные дела на своих приусадебных участках.

К концу лета активизируются вредители. Многие из них до наступления холодов стараются отложить личинки, которые могут стать причиной отсутствия урожая в следующем году. Поэтому борьба с вредителями занимает особое место в последний летний месяц. Ее проводят с учетом индивидуальных особенностей овощных и садовых культур.

В начале августа делают пасынкование томатов, которое заключается в удалении боковых побегов, последнем в этом году. Также в начале месяца можно проводить санитарную обрезку деревьев и выкапывание поросли, со второй половины августа — обрезку виноградных лоз, чтобы силы растения не тратились на рост новых плетей, а сохранялись для созревания плодов.

Если на грядках появляются сорные растения, их необходимо регулярно пропалывать.

В жаркие августовские дни большинство огородных растений нуждаются в обильном поливе и окучивании. При сухой погоде также необходимо проводить полив плодовых деревьев и кустарников, чтобы они, накапливая урожай, не пострадали от обезвоживания.