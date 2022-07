Сообщество Aave одобрило запуск децентрализованного стейблкоина GHO

Сообщество DeFi-протокола Aave одобрило запуск в экосистеме проекта привязанного к доллару США децентрализованного стейблкоина GHO.

The community has given the greenlight 🟢 for GHO 👻 The next step is voting on the genesis parameters of GHO, look out for a proposal next week on the governance forum https://t.co/ba4oK50Wb8 — Aave (@AaveAave) July 31, 2022

«Сообщество дало зеленый свет для GHO. Следующим шагом станет голосование касательно параметров генезиса. На следующей неделе следите за предложением на форуме управления», — написали разработчики.

В ходе трехдневного голосования участники децентрализованной организации Aave DAO внесли на платформу Snapshot свыше 500 000 токенов AAVE. Предложение получило практически единогласно поддержку.

Governance has spoken.



With 500k+ YAE votes and 12 NAE votes, the first out of 3 votes required to Launch @AaveAave $GHO has been approved.



The next step is voting on the genesis parameters of GHO, expect a proposal next week on the governance forum.



Congrats to all voters! pic.twitter.com/coYLS6EKXR — Marc "Aavechan.lens" Zeller 👻 💜 (@lemiscate) July 31, 2022

Команда протокола представила проект GHO в начале июля 2022 года. Инструмент является стейблкоином с избыточным обеспечением — такая же модель применяется в DAI от MakerDAO.

Залогом выступит «диверсифицированный набор криптоактивов», поддерживаемых Aave. При этом пользователи продолжат получать проценты на токены, заблокированные в качестве обеспечения.

Процентные платежи по кредитам в GHO будут перечислять в казну Aave DAO. Последняя возьмет на себя функции управления инструментом.

Глава отдела интеграций Aave Марк Зеллер рассказал, что сроки запуска стейблкоина будут зависеть от результатов аудиторских проверок. Он подчеркнул, что команда разработчиков «ставит безопасность выше скорости развертывания».

depends mostly on audit reports and what they contain.



Aave always places safety above the speed of deployment



so far history proved it was not the worst strategy. — Marc "Aavechan.lens" Zeller 👻 💜 (@lemiscate) July 31, 2022

Специалист также отметил, что проект не планирует вводить доходные счета в GHO.

Напомним, в марте 2022 года команда Aave представила третью версию лендингового протокола.