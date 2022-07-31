Создатели High On Life рассказали про разумное оружие в игре

Вадим Карасев





Игра High On Life стала одним из неожиданных анонсов Xbox & Bethesda Showcase. Проект не только представили, но и пообещали выпустить в этом году, позже объявив, что игра станет доступна уже 25 октября 2022 года.

В блоге создателей High On Life появилась новая запись, где разработчики поделились некоторыми деталями игры. Напомним, что сама игра представляет собой шутер от первого лица с говорящими пушками, что является одной из особенностей игры. Некоторые новые детали, которые рассказали разработчики High On Life в последней записи блога игры:

Игроки смогут улучшать костюм главного героя (охотника за головами). Улучшения костюма открывают новые способы перемещения по миру и новые возможности в бою, например, вы можете бегать вдоль магнитных стен или скользить по земле.Каждое оружие в игре принадлежит расе разумных инопланетян, похожих на оружие, называемых гатлианцами. На первый взгляд, эти существа ведут себя более или менее как традиционное оружие — пистолеты, дробовики, пистолеты-пулеметы и т.д. Однако у каждого оружия есть одна или две дополнительные «хитрости», которые дадут вам больше возможностей в бою.В игре будет и оружие ближнего боя.Игрокам предстоит познавать свое оружие, как основных персонажей игры. Чем больше игроки используют конкретное оружие, тем больше раскрывается его индивидуальность, поскольку каждое оружие разным образом реагирует на ситуации.

Напомним, сразу после релиза игра High On Life будет в Game Pass на Xbox One и Xbox Series X | S.

Watch this video on YouTube