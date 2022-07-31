Спрогнозирован резкий скачок инфляции в Германии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Спрогнозирован резкий скачок инфляции в Германии

Спрогнозирован резкий скачок инфляции в ГерманииГлава Deutsche Bank Зевинг спрогнозировал рост инфляции в Германии выше 10 процентов

Глава крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг спрогнозировал резкий скачок инфляции в стране. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По его словам, в случае прекращения поставок российского газа инфляция в Германии к концу 2022 года может превысить десять процентов.

«Если российский газ продолжит поступать [в ФРГ], к концу этого года мы должны достичь уровня инфляции в Германии около восьми процентов. Однако инфляция была бы выше, если бы газ перестал поступать. Тогда возможны десяти процентов и больше», — пояснил он.

Зевинг подчеркнул, что при правильном повышении процентной ставки и верной политике остается шанс снизить это значение до 5-6 процентов в 2023 году, после чего снова приблизиться к фактическому целевому показателю в два процента в 2024-м.

Эксперт добавил, что прекращение поставок российского газа «оказало бы значительное влияние на экономический рост ФРГ». «В таком случае Германия определенно скатится в рецессию», — сказал он. Зевинг также заявил, что в данный момент «было бы неправильно сеять страх и ужас».

Ранее бывший глава мюнхенского института экономических исследований Ifo профессор Ханс-Вернер Зинна назвал Европейский центральный банк (ЕЦБ) ответственным за высокую инфляцию в Европе. По словам эксперта, нынешний уровень инфляции уже достаточно высок, но ситуация все еще ухудшается: в Германии цены производителей увеличились на 33,6 процента, в Испании и Италии – более чем на 40 процентов. Потребительские цены, в свою очередь, растут не менее чем на треть от указанных величин.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Очень талантливые парни: финал соревнований по брейк-дансу
Очень талантливые парни: финал соревнований по брейк-дансу
Николайчук не смог уговорить Горину повторить «подвиг» Насти Роинашвили
Николайчук не смог уговорить Горину повторить «подвиг» Насти
Собираем урожай и не забываем об уходе за растениями: лунный календарь дачника и огородника на август 2022 года
Собираем урожай и не забываем об уходе за растениями: лунный
Спрогнозирован резкий скачок инфляции в Германии
Спрогнозирован резкий скачок инфляции в Германии
Растущая Луна в августе 2022 года: что можно делать и что нельзя
Растущая Луна в августе 2022 года: что можно делать и что нельзя
Россия призвала ООН безотлагательно дать оценку инцидента в Еленовке
Россия призвала ООН безотлагательно дать оценку инцидента в Еленовке
Остается последний день крупной летней распродажи игр Xbox
Остается последний день крупной летней распродажи игр Xbox
Небольшой дождь и гроза ожидаются в Иркутске днем 31 июля
Небольшой дождь и гроза ожидаются в Иркутске днем 31 июля
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в
Меркурий в противостоянии с Сатурном 31 июля 2022 года: советы астрологов на это воскресенье
Меркурий в противостоянии с Сатурном 31 июля 2022 года: советы
Анастасия Волочкова высказалась о своем алкоголизме
Анастасия Волочкова высказалась о своем алкоголизме
Сергей Шнуров эмигрировал, заявил Барецкий
Сергей Шнуров эмигрировал, заявил Барецкий

Топ на сегодня

Волна атак на NFT-сообщество в Discord, утечка JusTalk и другие события кибербезопасности
Волна атак на NFT-сообщество в Discord, утечка JusTalk и другие
1 августа отключат электроснабжение в части Солнечного и трех СНТ на Байкальском тракте
1 августа отключат электроснабжение в части Солнечного и трех СНТ на
Толпа освистала вице-премьера Германии Хабека за "разжигание войны"
Толпа освистала вице-премьера Германии Хабека за "разжигание
40 дней со дня смерти Пьера Нарцисса. Редкие семейные фото «шоколадного зайца»
40 дней со дня смерти Пьера Нарцисса. Редкие семейные фото
Подборка странных, забавных, но работающих лайфхаков (17 фото)
Подборка странных, забавных, но работающих лайфхаков (17 фото)

Еще по теме

Минфин РФ ждет рекордно низкой инфляции в 16 году и верит в 4% в 17-м
Дворкович пообещал рост цен на бензин в рамках инфляции
Улюкаев пообещал повысить пенсии на уровень инфляции в 2017 году
ЦБ спрогнозировал ставку по ипотеке в 7-8%