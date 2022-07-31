Спрогнозирован резкий скачок инфляции в Германии

Вадим Карасев

Глава Deutsche Bank Зевинг спрогнозировал рост инфляции в Германии выше 10 процентов

Глава крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг спрогнозировал резкий скачок инфляции в стране. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По его словам, в случае прекращения поставок российского газа инфляция в Германии к концу 2022 года может превысить десять процентов.

«Если российский газ продолжит поступать [в ФРГ], к концу этого года мы должны достичь уровня инфляции в Германии около восьми процентов. Однако инфляция была бы выше, если бы газ перестал поступать. Тогда возможны десяти процентов и больше», — пояснил он.

Зевинг подчеркнул, что при правильном повышении процентной ставки и верной политике остается шанс снизить это значение до 5-6 процентов в 2023 году, после чего снова приблизиться к фактическому целевому показателю в два процента в 2024-м.

Эксперт добавил, что прекращение поставок российского газа «оказало бы значительное влияние на экономический рост ФРГ». «В таком случае Германия определенно скатится в рецессию», — сказал он. Зевинг также заявил, что в данный момент «было бы неправильно сеять страх и ужас».

Ранее бывший глава мюнхенского института экономических исследований Ifo профессор Ханс-Вернер Зинна назвал Европейский центральный банк (ЕЦБ) ответственным за высокую инфляцию в Европе. По словам эксперта, нынешний уровень инфляции уже достаточно высок, но ситуация все еще ухудшается: в Германии цены производителей увеличились на 33,6 процента, в Испании и Италии – более чем на 40 процентов. Потребительские цены, в свою очередь, растут не менее чем на треть от указанных величин.