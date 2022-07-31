Средняя цена на газ в Европе резко подскочила

Вадим Карасев

Средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%, до 1805 долларов

Среднемесячная расчетная цена на газ на европейской бирже резко подскочила. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.

Отмечается, что стоимость подскочила почти на 50 процентов, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до порядка 1805 долларов в июле.

Фьючерсные контракты на газ по индексу хаба TTF торговались в июле в диапазоне 1530-2385 долларов за тысячу кубометров, тогда как в прошлом году в этом же месяце они находились на уровне ниже 500 долларов.

По словам руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александра Амирагяна, сегодняшний уровень цен вызван комплексом факторов. Он подчеркнул, что определяющие среди них — снижение поставок из России и неопределенность с перспективами их восстановления. Он добавил, что жаркая погода в Европе также повлияла на подорожание газа. Кроме того, роль сыграло сокращение генерации энергии из альтернативных источников.

Амирагян предупредил, что при сохранении низкого уровня поставок из России не стоит ожидать снижения цен на газ в Европе, поскольку альтернативные маршруты поставок в ближайшей перспективе не компенсируют выпадающие объемы российского газа.

Аналитик добавил, что увеличение стоимость газа в ЕС может произойти при усилении конкуренции европейских и азиатских потребителей за сжиженный природный газ на мировом рынке, а также сохранением напряженности с поставками из России.

В последние дни цены на газ в Европе на бирже выросли до 12 процентов. Августовский фьючерс на газ с поставкой на нидерландский хаб TTF 27 июля стоит почти 2350 долларов за тысячу кубометров. Сейчас газ торгуется по цене 2248 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

