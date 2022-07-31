Стало известно, сколько зарабатывает "сбежавший" из России Александр Ревва

Вадим Карасев

47-летний шоумен Александр Ревва после начала спецоперации пропал со всех радаров: исчезла активность в соцсетях, прекратились публичные выступления и так далее. Ходили слухи, что он сбежал из России, но никаких подтверждений этому не было.

На этой неделе журналистка Алена Жигалова утверждала, что узнала, где сейчас Александр. "Уехав, вдруг обнаружил, что в России у него заблокированы все счета, ничего не работает, денег нет, какую-то отняли у него недвижимость, как мне рассказали... Поэтому он остался в Испании и потерял все, что он имел", — рассказала она.

Однако по новой информации "Комсомольской правды", это сомнительно. 23 июня Александр зарегистрировал в России третью компанию, которая будет заниматься исполнительными искусствами. Кроме того, он неплохо зарабатывает и на двух других.

ООО "Войс Медиа" занимается производством фильмов, клипов и телепрограмм и принесла ему 89 миллионов рублей чистой прибыли за прошлый год. Тем временем музыкальная компания "Войс Медиа Продакшн" оказалась менее прибыльной, но тоже принесла шоумену 12 миллионов чистой прибыли.

Таким образом, дела у него идут неплохо и вряд ли он хочет терять свой бизнес, так как еще и открывает новый.



Жена Реввы купила квартиру за 170 миллионов рублей

У Александра Реввы много и других источников дохода, поэтому в покупках он себе не отказывает. Так, его жена Анжелика не так давно приобрела недвижимость в небоскребе "Москва-Сити" площадью 250 квадратных метров. Если взять среднюю стоимость квадратного метра в этом месте столицы, то паре пришлось заплатить 160-170 миллионов рублей.

Однако артист владеет и другой роскошной недвижимостью. В Подмосковье супруги приобрели себе дачу. Коттедж тоже имеет площадь 250 квадратных метров. Ходят слухи, что в прошлом году шоумен также решил стать гражданином Дубая и прикупил там апартаменты по меньшей мере за 42 миллиона рублей.