Стас Пьеха сделал признание о своем отцовстве
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Стас Пьеха сделал признание о своем отцовстве

Стас Пьеха сделал признание о своем отцовстве
Певец Стас Пьеха рассказа о своем сыне. Артист отметил, он выполняет все финансовые обязательства перед семьей, но видеться с ребенком получается редко. 41-летний музыкант живет в Москве, а Петр с мамой — в Пушкине. «Я, наверное, так себе отец. Мы с сыном живем в разных городах и видимся не так часто, как хотелось бы. Что касается финансовых обязательств, то их я исполняю от и до. А если уж говорить о вопросах воспитания, то с этим у меня пока трудно», — признался Стас Пьеха. В начале июля восьмилетний Петя попал в больницу. Поклонники переживали за состояние ребенка, оказалось, что в ранку на пальце попала инфекция. Врачи предложили прооперировать мальчика, так как консервативное лечение не помогло. Петя мужественно перенес манипуляции. «Я в очередной раз не взяла в расчет, что мой ребенок смелее и отважнее», — делилась его мама, модель Наталья Горчакова.
Стас Пьеха также рассказал, что хотел бы жить с сыном в одном городе, но по его мнению, в Пушкине, с матерью, ребенку будет лучше. «Там очень уютно, красиво, максимально безопасно, рядом отличная школа. Я живу в Москве. Так уж получилось, что вся моя жизнь сосредоточена здесь», — добавил певец «Мосленте». Ранее в Сети появились слухи о том, что Стас Пьеха переехал к отцу в Литву. Сам артист опровергает эту информацию и делится планами на будущее. После завершения музыкальной карьеры он собирается сосредоточиться на клиниках. Много лет звезда является владельцем реабилитационных центров для наркозависимых. Сейчас артист работает над фондом, который будет заниматься профилактикой зависимого поведения у детей.
# Шоу-бизнес Пьеха Стас
По материалам: z-aya

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