Татьяна Навка похвасталась грудью
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Татьяна Навка похвасталась грудью

Татьяна Навка похвасталась грудью
47-летняя фигуристка Татьяна Навка поделилась пикантным фото. Фигуристка старается по-максимуму наслаждаться жизнью. Татьяне удается создавать оптимальный баланс между работой и семьей. На этот раз Навка с родными отправилась искупаться — и решила запечатлеть эти трогательные моменты. Звезда фигурного катания надела стильное бикини-бандо красивого бирюзового цвета. Татьяна дополнила образ зеркальными солнцезащитными очками со стеклами в тон.
Жена Дмитрия Пескова позировала в воде, ее влажные волосы только добавили кадру особенного шарма. «Лето. Красота. Моя стихия», — лаконично прокомментировала Татьяна. Поклонники засыпали звезду теплыми комментариями. «Как красиво выглядишь, тебе очень идет купальник», «Русалочка!», «Красивая девушка. Совсем и не скажешь, что уже за 40», «Жизнь определенно удалась!» — обсуждают блогеры в Сети. Татьяна также прокатилась на электрическом самокате. Фигуристка с радостной улыбкой двигалась вперед, наслаждаясь солнечным выходным днем.
# Шоу-бизнес Навка Татьяна
По материалам: z-aya

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