Тестирование кооператива Halo Infinite завершается уже сегодня

Вадим Карасев





В середине июля студия 343 Industries запустила тестирование кооператива Halo Infinite. К тесту могли присоединиться все игроки, которые входят в программу инсайдеров Halo.

Сегодня последний день, когда игрокам доступна кооперативная сюжетная кампания Halo Infinite. При запуске разработчики предупреждали, что тестирование продлится до 1 августа. Лишний раз в соцсетях они напомнили, что эти выходные являются последними, и игрокам следует поспешить, если они хотят завершить прохождение кампании в рамках кооператива.

Напомним, что прогресс из тестовой версии Halo Infinite не будет перенесен в финальный релиз, когда кооператив станет доступен всем игрокам. На данный момент точная дата релиза кооператива Halo Infinite не сообщается.