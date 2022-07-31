Тимати готов выложить огромную сумму за новый логотип Starbucks

Рэпер Тимати объявил конкурс для всех желающих. Накануне Тимур Юнусов, известный публике под псевдонимом Тимати, порадовал фанатов новостью. Теперь сеть кофеен Starbucks в России переходит под его управление. Вместе с Тимати совладельцем бизнеса станет Антон Пинский. 38-летний рэпер заверил, что каких-то масштабных ребрендингов в компании не предвидится. Однако логотип и название сменить придется, поскольку бренд покидает российский рынок. Об этом Тимати рассказал в соцсетях, объявив конкурс лого. Он попросил графических дизайнеров присылать ему идеи на электронную почту. Самый крутой дизайн Тимур обещает хорошо вознаградить. «Даю вам время до понедельника. Самый крутой дизайн украсит свыше двухсот адресов до сентября и будет щедро оплачен», — написал Юнусов.Теперь главная цель нового руководства — сделать кофейни лучше тех, что были ранее, чтобы иметь возможность успешно конкурировать с прежним брендом. «Амбициозная задача — сделать со старта лучше, чем-то что строилось десятилетиями за океаном. И сейчас могу сказать с уверенностью, пройдя месяц дегустаций и прогонов кухни и работы с лучшими бариста страны, мы не разочаруем многомиллионную армию любителей кофе, но и дадим наряду с этим продукт качества совершено нового уровня. В общем, предполагаю у нас есть шанс не просто поменять вывеску, а сделать реальный, живой кейс крутого импортозамещения!» — поделился артист планами.