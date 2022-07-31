Тимати никогда не жил обычной жизнью, заявил Асафьев

Рэпер Тимати родился с серебряной ложкой во рту. Артист может похвастаться влиятельной семьей. Отец рэпера — крупный бизнесмен и инвестор Ильдар Юнусов. Когда-то музыканта считали представителем золотой молодежи, которой ничего не нужно добиваться своими силами. Несмотря на хороший старт, Тимати все же смог построить свою бизнес-империю. Два года назад он покинул собственную компанию Black Star inc. и занялся раскруткой других проектов. Артист не раз попадал в списки Forbes, как один из самых обеспеченных представителей звезд российского шоу-бизнеса.Автоблогер Стас Асафьев считает, что роскошь для рэпера не является новинкой. «Тимати уже обычной жизнью не живет примерно никогда, ну в смысле и не жил, наверное. Вот так, чтобы Тимати вышел и себе полуседан в аренду взял и покатался на нем — ну это вряд ли», — говорил он в шоу RTVI «Респиратор Бабушкина». К слову, Тимати действительно может похвастаться богатым автопарком. В его коллекции люксовые иномарки стоимостью в несколько миллионов. Однако два года назад музыкант приобрел и отечественную машину «Жигули». «Плюс один в гараж! «Жигули-копейка» на занижении. Желаю каждому из вас испытать, то что я испытываю сейчас! Это не просто машина, а цель которую в 36 лет я осуществил! Я люблю вас! Дальше-больше. Это все из-за того, что ты каждый год наклеивал «Жигули» на карту желаний!» — иронично отметил рэпер.