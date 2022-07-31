Тимати закрыл сделку по покупке Starbucks и пообещал не устраивать "чудовищные ребрендинги"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тимати закрыл сделку по покупке Starbucks и пообещал не устраивать "чудовищные ребрендинги"

Тимати закрыл сделку по покупке Starbucks и пообещал не устраивать "чудовищные ребрендинги"

Тимати сообщил в своих социальных сетях, что вместе с ресторатором Антоном Пинским приобрел активы Starbucks в России. Рэпер пообещал не устраивать "чудовищные ребрендинги" (вероятно, намекая на спорный ребрендинг бывшего "Макдоналдса") и призвал всех желающих поучаствовать в разработке новой символики сети кофеен.

Даю вам время до понедельника. После, самый крутой дизайн украсит свыше двухсот адресов до сентября и будет щедро оплачен. <...> У нас стоит достаточно амбициозная задача: сделать со старта лучше, чем то, что строилось десятилетиями за океаном. И сейчас могу сказать с уверенностью, пройдя месяц дегустаций и прогонов кухни и работы с лучшими бариста страны, мы не разочаруем многомиллионную армию любителей кофе, но и дадим наряду с этим продукт качества совершенно нового уровня. В общем, предполагаю, у нас есть шанс не просто поменять вывеску, а сделать реальный, живой кейс крутого импортозамещения!

Тимати попросил дизайнеров не забывать, что бывший Starbucks теперь — "на 100% российский бренд".

Компания Starbucks приостановила деятельность в России еще в начале марта, а в мае объявила об окончательном уходе из страны. В июле Forbes сообщил, что новыми владельцами бизнеса станут Тимати, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский и компания "Синдика" сенатора Арсена Канокова. Однако в своем посте о закрытии сделки рэпер не упомянул "Синдику".

Открытие обновленных кофеен запланировано на август.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Губернаторы Иркутской и Воронежской областей подписали соглашение о сотрудничестве
Губернаторы Иркутской и Воронежской областей подписали соглашение о
В Турции сообщили о скором начале вывоза украинского зерна
В Турции сообщили о скором начале вывоза украинского зерна
Эти 10 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 2-5 августа + релизы в Game Pass
Эти 10 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 2-5 августа + релизы в
Как метеопатам подготовиться к двухдневной магнитной буре и какой силы она будет
Как метеопатам подготовиться к двухдневной магнитной буре и какой
Принца Уильяма заподозрили в изменах Кейт Миддлтон. Причина - его пристрастие к страпону
Принца Уильяма заподозрили в изменах Кейт Миддлтон. Причина - его
AlphaFold предсказал практически все известные науке белки
AlphaFold предсказал практически все известные науке белки
Средняя цена на газ в Европе резко подскочила
Средняя цена на газ в Европе резко подскочила
Губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота
Губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского
Япония пытается остаться в проекте "Сахалин-2"
Япония пытается остаться в проекте "Сахалин-2"
Июль стал для Game Pass одним из самых «насыщенных» месяцев
Июль стал для Game Pass одним из самых «насыщенных» месяцев
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Дракона
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Дракона
С начала апреля от укусов клещей пострадали 12 тысяч жителей Иркутской области
С начала апреля от укусов клещей пострадали 12 тысяч жителей

Топ на сегодня

Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Героям сериала «Во все тяжкие» установили памятник в США
Героям сериала «Во все тяжкие» установили памятник в США
Заодно и в грязи искупался
Заодно и в грязи искупался
Любовь Тихомирова: «После развода от отца ребенка в месяц я получаю 5200 рублей»
Любовь Тихомирова: «После развода от отца ребенка в месяц я получаю
Андрей Макаревич прокомментировав информацию от том, что является агентом спецслужб
Андрей Макаревич прокомментировав информацию от том, что является

Еще по теме

Тимати выкупил Starbucks в России
Тимати заявил, что теперь он - владелец Starbucks
Стало известно о полном приобретении всех активов Starbucks в России
Тимати замахнулся на крупнейшую сеть кофеен