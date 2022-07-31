ТОП-10 безумных ролей Дэниела Рэдклиффа (10 фото)
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ТОП-10 безумных ролей Дэниела Рэдклиффа (10 фото)

Пушки Акимбо (2019)Многие пророчили Дэниелу Рэдклиффу печальную судьбу. Мол, он так и останется Гарри Поттером на всю жизнь и не сможет реализовать себя, как разноплановый актер. Такой прогноз вполне имел право на существование, ибо Дэниел провел все детство и юность внутри этой франшизы. Плюс ко всему, мы знаем много примеров, когда молодые актёры так и оставались исполнителями одной роли. Рэдклифф понимал, что ему грозит и доказал всему миру, что он не боится даже самых безумных ролей. И он однозначно справился со своей задачей. Можно смело заявить, что у него одна из самых ярких фильмографий среди всех актёров его поколения. И само собой Рэдклифф ни у кого не оставил сомнений в том, что он первоклассный и невероятно талантливый актер. Итак, давайте поглядим на ТОП-10 безумных ролей Дэниела Рэдклиффа.

Пушки Акимбо (2019)


Дэниел Рэдклифф — интернет-тролль, которого вычислили по IP. К его рукам прикрутили пистолеты и сделали целью безжалостной охотницы по имени Никс. И всё это в антураже альтернативного будущего, где существуют подпольные игры, участники которых пытаются убить друг друга на улицах города. Главный герой как раз стал частью такой игры.

Рога (2013)

Рога (2013)
Дэниел Рэдклифф — обладатель непонятно откуда взявшихся рогов, которые заставляют всех окружающих его людей говорить ему чистую правду о своей жизни и своих помыслах. И что самое важное — делать то, что они искренне хотят (включая всякую жесть).

Виктор Франкенштейн (2015)

Виктор Франкенштейн (2015)
Дэниел Рэдклифф — бывший цирковой горбун, ставший ассистентом знаменитого Виктора Франкенштейна.

Абсолютная власть (2016)

Абсолютная власть (2016)
Дэниел Рэдклифф — неонацист, а точнее сотрудник ФБР, который внедряется в соответствующую группировку, чтобы предотвратить теракт.

Девушка без комплексов (2015)

Девушка без комплексов (2015)
Дэниел Рэдклифф — владелец 12 собак, который появляется в фильме внутри фильма.

Побег из Претории (2020)

Побег из Претории (2020)
Дэниел Рэдклифф — находчивый южноафриканский политзаключённый Тим Дженкин (реальный человек), который уверен в своей правоте и готовит побег из тюрьмы.

Джунгли (2017)

Джунгли (2017)
Дэниел Рэдклифф — путешественник, которому приходится выживать в джунглях Амазонки. Актёр играет реального израильского искателя приключений Йосси Гинсберга, по мотивам автобиографических книг которого и был снят фильм. Кстати, ради роли Рэдклифф решил не есть два дня, чтобы почувствовать, каково это.

Чудотворцы (сериал, 2019-…)

Чудотворцы (сериал, 2019-…)
Дэниел Рэдклифф — ангел низшего звена/наследник престола/священник в зависимости от сезона.

Это самый хорошо оценённый проект актёра (все остальные в подборке имеют зрительские оценки между 6 и 7 баллами). Кстати, Рэдклифф выступает ещё и в качестве исполнительного продюсера сериала.

Человек — швейцарский нож (2016)

Человек — швейцарский нож (2016)
С самого начала и до самого конца персонаж Дэниела Рэдклиффа мёртв. Полтора часа экранного времени в роли трупа. Вероятно, самая известная, безумная и показательная роль взрослого Дэниела Рэдклиффа.

Странный: История Эла Янковича (2022)

Странный: История Эла Янковича (2022)
Дэниел Рэдклифф — Странный Эл Янкович. Биографическая комедия, которая ещё не вышла. Дэниел исполнит роль знаменитого американского пародийного музыканта. В фильме он будет играть на аккордеоне и смешно перепевать знаменитые хиты 80-х годов.
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По материалам: триникси

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