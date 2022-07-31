ТОП-10 безумных ролей Дэниела Рэдклиффа (10 фото)

Вадим Карасев

Многие пророчили Дэниелу Рэдклиффу печальную судьбу. Мол, он так и останется Гарри Поттером на всю жизнь и не сможет реализовать себя, как разноплановый актер. Такой прогноз вполне имел право на существование, ибо Дэниел провел все детство и юность внутри этой франшизы. Плюс ко всему, мы знаем много примеров, когда молодые актёры так и оставались исполнителями одной роли. Рэдклифф понимал, что ему грозит и доказал всему миру, что он не боится даже самых безумных ролей. И он однозначно справился со своей задачей. Можно смело заявить, что у него одна из самых ярких фильмографий среди всех актёров его поколения. И само собой Рэдклифф ни у кого не оставил сомнений в том, что он первоклассный и невероятно талантливый актер. Итак, давайте поглядим на ТОП-10 безумных ролей Дэниела Рэдклиффа.Пушки Акимбо (2019)Дэниел Рэдклифф — интернет-тролль, которого вычислили по IP. К его рукам прикрутили пистолеты и сделали целью безжалостной охотницы по имени Никс. И всё это в антураже альтернативного будущего, где существуют подпольные игры, участники которых пытаются убить друг друга на улицах города. Главный герой как раз стал частью такой игры.Рога (2013)Дэниел Рэдклифф — обладатель непонятно откуда взявшихся рогов, которые заставляют всех окружающих его людей говорить ему чистую правду о своей жизни и своих помыслах. И что самое важное — делать то, что они искренне хотят (включая всякую жесть).Виктор Франкенштейн (2015)Дэниел Рэдклифф — бывший цирковой горбун, ставший ассистентом знаменитого Виктора Франкенштейна.Абсолютная власть (2016)Дэниел Рэдклифф — неонацист, а точнее сотрудник ФБР, который внедряется в соответствующую группировку, чтобы предотвратить теракт.Девушка без комплексов (2015)Дэниел Рэдклифф — владелец 12 собак, который появляется в фильме внутри фильма.Побег из Претории (2020)Дэниел Рэдклифф — находчивый южноафриканский политзаключённый Тим Дженкин (реальный человек), который уверен в своей правоте и готовит побег из тюрьмы.Джунгли (2017)Дэниел Рэдклифф — путешественник, которому приходится выживать в джунглях Амазонки. Актёр играет реального израильского искателя приключений Йосси Гинсберга, по мотивам автобиографических книг которого и был снят фильм. Кстати, ради роли Рэдклифф решил не есть два дня, чтобы почувствовать, каково это.Чудотворцы (сериал, 2019-…)Дэниел Рэдклифф — ангел низшего звена/наследник престола/священник в зависимости от сезона.Это самый хорошо оценённый проект актёра (все остальные в подборке имеют зрительские оценки между 6 и 7 баллами). Кстати, Рэдклифф выступает ещё и в качестве исполнительного продюсера сериала.Человек — швейцарский нож (2016)С самого начала и до самого конца персонаж Дэниела Рэдклиффа мёртв. Полтора часа экранного времени в роли трупа. Вероятно, самая известная, безумная и показательная роль взрослого Дэниела Рэдклиффа.Странный: История Эла Янковича (2022)Дэниел Рэдклифф — Странный Эл Янкович. Биографическая комедия, которая ещё не вышла. Дэниел исполнит роль знаменитого американского пародийного музыканта. В фильме он будет играть на аккордеоне и смешно перепевать знаменитые хиты 80-х годов.