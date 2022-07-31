ТОП-10 продаж Steam за неделю с 25 по 31 июля: Digimon Survive в тройке и возращение GTA V

Вадим Карасев





Сегодня Steam опубликовал очередные итоги недели, представив ТОП-10 проектов по выручке в сервисе с 25 по 31 июля. Ожидаемо, игрой с максимальной выручкой стала Stray, расположившаяся на втором месте. Замыкает тройку игра Digimon Survive, а на первой позиции, уже многие месяцы подряд, остается портативная консоль Steam Deck.

Так выглядит ТОП-10 Steam с 25 по 31 июля:

Steam DeckStrayDigimon SurviveNo Man’s SkyMarvel’s Spider-Man RemasteredValve Index VR-KitELDEN RINGRed Dead Redemption 2RaftGrand Theft Auto V