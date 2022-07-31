ТОП-10 продаж Steam за неделю с 25 по 31 июля: Digimon Survive в тройке и возращение GTA V
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ТОП-10 продаж Steam за неделю с 25 по 31 июля: Digimon Survive в тройке и возращение GTA V

ТОП-10 продаж Steam за неделю с 25 по 31 июля: Digimon Survive в тройке и возращение GTA V


Сегодня Steam опубликовал очередные итоги недели, представив ТОП-10 проектов по выручке в сервисе с 25 по 31 июля. Ожидаемо, игрой с максимальной выручкой стала Stray, расположившаяся на втором месте. Замыкает тройку игра Digimon Survive, а на первой позиции, уже многие месяцы подряд, остается портативная консоль Steam Deck.

Так выглядит ТОП-10 Steam с 25 по 31 июля:



Steam Deck



Stray



Digimon Survive



No Man’s Sky



Marvel’s Spider-Man Remastered



Valve Index VR-Kit



ELDEN RING



Red Dead Redemption 2



Raft



Grand Theft Auto V
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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