ТОП-10 продаж Steam за неделю с 25 по 31 июля: Digimon Survive в тройке и возращение GTA V
Сегодня, 19:00 Вадим Карасев
Сегодня Steam опубликовал очередные итоги недели, представив ТОП-10 проектов по выручке в сервисе с 25 по 31 июля. Ожидаемо, игрой с максимальной выручкой стала Stray, расположившаяся на втором месте. Замыкает тройку игра Digimon Survive, а на первой позиции, уже многие месяцы подряд, остается портативная консоль Steam Deck.
Так выглядит ТОП-10 Steam с 25 по 31 июля:
Steam Deck
Stray
Digimon Survive
No Man’s Sky
Marvel’s Spider-Man Remastered
Valve Index VR-Kit
ELDEN RING
Red Dead Redemption 2
Raft
Grand Theft Auto V
По материалам: newxboxone