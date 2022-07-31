В Германии призвали прекратить использование газа для производства электричества
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В Германии призвали прекратить использование газа для производства электричества

В Германии призвали прекратить использование газа для производства электричестваГлава Минфина ФРГ Линднер призвал прекратить использовать газ для выработки электричества

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер призвал прекратить использование газа для выработки электроэнергии на фоне сокращения поставок топлива из России. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, ФРГ следует работать над тем, чтобы после газового кризиса не последовал кризис энергетический. «Вот почему газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит сейчас. Вместо этого нам нужно получить другие мощности», — подчеркнул министр.

Линднер выразил мнение, что у вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека хватит полномочий для принятия такого решения. Он добавил, что в сложившейся ситуации можно продлить использование атомных электростанций до 2024 года.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ФРГ не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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