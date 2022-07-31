В Германии возмутились «налоговыми подачками» для богатых посреди кризиса
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В Германии возмутились «налоговыми подачками» для богатых посреди кризиса

В Германии возмутились «налоговыми подачками» для богатых посреди кризисаJunge Welt обвинил власти Германии в «налоговых подачках» для богатых посреди кризиса

Экономические меры, планируемые министром финансов Германии Кристианом Линднером на фоне стремительно растущей инфляции, сыграют на руку только людям с высоким доходом. Об этом заявил автор немецкого издания Junge Welt Себастьян Эдингер.

Отмечается, что власти Германии планируют отменить так называемую холодную прогрессию, при которой вместе с ростом доходов возрастает и ставка взимаемых с человека налогов. Однако выиграют от этого те, кто зарабатывают больше. По подсчетам Бременской палаты труда, налоги одинокого человека с валовым доходом в 60 тысяч евро в год станут меньше на 1100 евро, семьи из четырех человек с доходом 40 тысяч — на 300 евро, а родителя-одиночки с доходом в 20 тысяч — всего на 100 евро.

Журналист обвинил немецкие власти в «налоговых подачках» для богатых и отказе сделать что-либо, чтобы помочь малоимущим гражданам посреди мощного экономического кризиса. «Чем больше кошелек, тем больше послабления», — возмутился он.

Ранее государственный долг Германии перед банками и частными организациями превысил 2,3 триллиона евро и достиг исторического максимума. Сообщалось, что рост госдолга спровоцировали коронавирусные ограничения и меры по поддержке населения в период пандемии.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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