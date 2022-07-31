В Госдуме рассказали о вступающих в силу в августе законах

Процедуру оформления в качестве самозанятого упростили — встать на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно будет при помощи портала госуслуг. Соответствующий закон вступает в силу с 1 августа, сообщается в Telegram-канале Государственной Думы.

Как отдельно отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, такую возможность предоставят также гражданам Донецкой и Луганской народных республик. Таким способом подачи документов смогут воспользоваться и граждане стран Евразийского экономического союза.





Также с 1 августа вступает в силу закон, согласно которому Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет передать другим лицам сведения о налогоплательщике, если он дал согласие. Такие действия не будут считаться разглашением налоговой тайны. При этом согласие может касаться всех сведений, полученных налоговым органом, или только их части. Направить его в ФНС можно в электронной форме.

Кроме того, работающим пенсионерам в августе пересчитают страховые пенсии, что происходит ежегодно. В Госдуме напомнили, что размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, которые были уплачены работодателем в предыдущем году.

Вырастет в августе и фиксированная выплата к пенсии для россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет, автоматически произойдет перерасчет накопительных пенсий.





Будут уточнены условия, которым должен соответствовать человек для получения права приобретать охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом. Законом, который вступает в силу 25 августа, предусматривается ограничение количества гражданского оружия ряда категорий, которое может находиться у россиян в собственности. Помимо этого, запрещается коллекционировать оружие при отсутствии права на его приобретение.

Изменятся правила для рекламы детского питания. Согласно вступающему в силу 27 августа закон, в рекламе заменителей женского молока и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение первого года его жизни необходимо рассказывать о преимуществах грудного вскармливания. Также в ней должны содержаться сведения о возрастных ограничениях для таких продуктов и предупреждение о необходимости проконсультироваться со специалистами.

В конце месяца, 30 августа, в силу вступит закон, предусматривающий передачу Российской государственной библиотеке функций Информационного телеграфного агентства России по приему и хранению обязательных экземпляров книг, других печатных изданий, аудиовизуальной продукции и федерального экземпляра документов.