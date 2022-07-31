В Иркутском и Шелеховском районах построили два новых ФАПа

Фельдшерско-акушерские пункты построили в посёлке Чистые Ключи Шелеховского района и деревне Столбова Иркутского района по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, пишет пресс-служба правительства региона.

В деревне Столбова идёт благоустройство территории вокруг ФАПа, в скором времени медучреждение оснастят оборудованием, в том числе отдельный кабинет оборудуют для работы гинеколога. Более 30 лет жители деревни получают медицинскую помощь в приспособленном помещении площадью 26 квадратных метров. К медучреждению прикреплено порядка 400 человек. Приходить на приём к фельдшеру в новом ФАПе они смогут уже осенью — после получения лицензии на медицинскую деятельность. Фельдшер Татьяна Радаева отметила, что специалисты будут приезжать в определенные дни приема. Всего в Иркутском районе будет открыто пять фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебные амбулатории.

В посёлке Чистые Ключи ранее не было ФАПа, местные жители получали медицинскую помощь в Шелеховской районной больнице. Новый поселковый ФАП находится на этапе благоустройства территории, принимать пациентов здесь планируют в октябре. К концу года также планируют возвести врачебную амбулаторию в селе Смоленщина Шелеховского района.

Новые ФАПы представляют собой типовую модульную конструкцию с кабинетами приёма, смотровыми и прививочными. В каждое медучреждение проведут интернет.