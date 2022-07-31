В Сербии раскрыли цели косовоалбанских властей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Сербии раскрыли цели косовоалбанских властей

В Сербии раскрыли цели косовоалбанских властейВ Сербии заявили, что новый запрет Косово неприемлем и направлен на изгнание сербов

Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович раскрыл, что запрет властей самопровозглашенной республики Косово на въезд с 1 августа с сербскими личными документами и с выданными властями Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на изгнание сербов из региона. Его слова приводит РИА Новости.

«Альбин Курти (премьер Косово, прим. "Ленты.ру") хочет решение Приштины использовать, чтобы дополнительно дестабилизировать ситуацию и новый кризис – институциональное насилие над сербами в КиМ», — отметил Петкович, добавив, что то, что делает Курти, направлено напрямую против сербского народа в КиМ и своей целью имеет изгнание сербского народа и сербских структур из КиМ.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанские власти самопровозглашенной республики Косово планируют «устроить ад» для живущих там сербов с помощью отмены выданных Белградом документов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Анастасия Волочкова накопила долги по коммуналке
Анастасия Волочкова накопила долги по коммуналке
Татьяна Навка похвасталась грудью
Татьяна Навка похвасталась грудью
Наташа Королева сбежала зарубеж
Наташа Королева сбежала зарубеж
Федору Добронравову быстро нашли замену в сериале «Сваты»
Федору Добронравову быстро нашли замену в сериале «Сваты»
Никита Пресняков отпраздновал пятую годовщину свадьбы на даче Пугачевой
Никита Пресняков отпраздновал пятую годовщину свадьбы на даче
Грехи недели: что можно и что нельзя делать c 1 по 8 августа 2022 года согласно православным традициям
Грехи недели: что можно и что нельзя делать c 1 по 8 августа 2022
В форме пакета, домика и сердца: 6 необычных ваз для летних букетов
В форме пакета, домика и сердца: 6 необычных ваз для летних букетов
В Сербии раскрыли цели косовоалбанских властей
В Сербии раскрыли цели косовоалбанских властей
В Латвии заявили об угрозах в связи с переехавшими в республику российскими СМИ
В Латвии заявили об угрозах в связи с переехавшими в республику
Итоги недели: биткоин закрепился выше $23 000, а Чанпэн Чжао обвинил Bloomberg в клевете
Итоги недели: биткоин закрепился выше $23 000, а Чанпэн Чжао обвинил
Александр Ревва зарабатывает сумасшедшие деньги несмотря ни на что
Александр Ревва зарабатывает сумасшедшие деньги несмотря ни на что
Максим Галкин завыл после концерта в Турции
Максим Галкин завыл после концерта в Турции

Топ на сегодня

Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в
Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила, что ненавидит русских
Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила,
Небольшой дождь и гроза ожидаются в Иркутске днем 31 июля
Небольшой дождь и гроза ожидаются в Иркутске днем 31 июля
Собираем урожай и не забываем об уходе за растениями: лунный календарь дачника и огородника на август 2022 года
Собираем урожай и не забываем об уходе за растениями: лунный
Архивные фотографии Сандры Буллок - легенды Голливуда (15 фото)
Архивные фотографии Сандры Буллок - легенды Голливуда (15 фото)

Еще по теме

Косово пыталось прослушивать сербские номера, заявили в Белграде
Косово обвинили в создании гетто для сербов
В Сербии готовят визит премьера Албании и представителей из Косово
В Варшаве глава МИД Сербии покинул саммит из-за делегации Косово