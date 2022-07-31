В сети появились первые сравнение FIFA 22 и новой FIFA 23

Вадим Карасев





Несколько дней назад Electronic Arts опубликовали первое геймплейное видео FIFA 23. Оно не осталось без внимания авторов на Youtube. В сети появилось несколько видео, в которых сравнивается FIFA 22 и FIFA 23, на основе показанного геймплейного ролика.

Одно из таких видео со сравнением новой FIFA 23 и прошлогодней FIFA 22 можно посмотреть ниже.

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Напомним, что релиз FIFA 23 состоится уже через пару месяцев — 30 сентября 2022 года.