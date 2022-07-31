В сети появились первые сравнение FIFA 22 и новой FIFA 23
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В сети появились первые сравнение FIFA 22 и новой FIFA 23

В сети появились первые сравнение FIFA 22 и новой FIFA 23


Несколько дней назад Electronic Arts опубликовали первое геймплейное видео FIFA 23. Оно не осталось без внимания авторов на Youtube. В сети появилось несколько видео, в которых сравнивается FIFA 22 и FIFA 23, на основе показанного геймплейного ролика.

Одно из таких видео со сравнением новой FIFA 23 и прошлогодней FIFA 22 можно посмотреть ниже.


Watch this video on YouTube

Напомним, что релиз FIFA 23 состоится уже через пару месяцев — 30 сентября 2022 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

В сети появились первые сравнение FIFA 22 и новой FIFA 23
В сети появились первые сравнение FIFA 22 и новой FIFA 23
В Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности
В Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности
В Германии возмутились «налоговыми подачками» для богатых посреди кризиса
В Германии возмутились «налоговыми подачками» для богатых посреди
Мужчина погиб при столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla Runx на Качугском тракте
Мужчина погиб при столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla
"Вырезать бесполезно": хирург рассказал, почему Бари Алибасов покрылся шишками
"Вырезать бесполезно": хирург рассказал, почему Бари
ТОП-10 безумных ролей Дэниела Рэдклиффа (10 фото)
ТОП-10 безумных ролей Дэниела Рэдклиффа (10 фото)
Экс-супруг Дженнифер Лопес усомнился в долговечности ее брака с Беном Аффлеком
Экс-супруг Дженнифер Лопес усомнился в долговечности ее брака с Беном
Бывший топ-менеджер Voyager предложил альтернативный план реструктуризации брокера
Бывший топ-менеджер Voyager предложил альтернативный план
"Привет, я палка": истощенная Полина Гагарина в бикини встревожила фанатов
"Привет, я палка": истощенная Полина Гагарина в бикини
Для компаний малого и микробизнеса Сбербанк снизил ставки по кредитам
Для компаний малого и микробизнеса Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сергей Глушко утомил Наташу Королеву своими художествами
Сергей Глушко утомил Наташу Королеву своими художествами
Как Григорий Лепс получил свой самый известный хит
Как Григорий Лепс получил свой самый известный хит

Топ на сегодня

"Он до сих пор мегаплодовит": жена 71-летнего Газманова похвасталась, что питает его "качественной женской энергией"
"Он до сих пор мегаплодовит": жена 71-летнего Газманова
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в
Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила, что ненавидит русских
Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила,
Регина Дубовицкая рассказала, когда «Аншлаг» вернут в эфир
Регина Дубовицкая рассказала, когда «Аншлаг» вернут в эфир
"Дачакор" от Насти Ивлеевой, Джулия Фокс в огне и еще 9 ярких и обсуждаемых образов недели по версии редактора моды Spletnik
"Дачакор" от Насти Ивлеевой, Джулия Фокс в огне и еще 9

Еще по теме

FIFA 23 официально представили: что нового, первый трейлер
FIFA 22 стала доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
EA рассказала, как будет работать кроссплатформенный мультиплеер в FIFA 23
Официально: FIFA 23 станет последней FIFA от EA — новые игры получат бренд EA SPORTS FC