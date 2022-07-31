В Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности

Вадим Карасев

Губернатор Севастополя: в городе введен «желтый» уровень террористической опасности

Власти Севастополя ввели повышенный, желтый уровень террористической опасности в городе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, решение об усилении мер безопасности было принято на внеочередном заседании штаба Антитеррористической комиссии на фоне атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Вооруженных сил Украины штаба Черноморского флота в воскресенье, 31 июля.

Политик подчеркнул, что мера, принятая для усиления работы городских спецслужб, введена в качестве профилактики безопасности — правоохранительные органы контролируют обстановку.

Кроме того, Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие и бдительность. «Он [введеный режим] никак не отразится на обычной жизни севастопольцев», — отметил губернатор и добавил, что сообщение об отмене уровня террористической опасности появится отдельно.

Ранее, утром 31 июля, Вооруженные силы Украины совершили атаку на штаб Черноморского флота с помощью БПЛА. В результате инцидента пострадали шесть человек.

