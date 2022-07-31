В Турции допустили начало вывоза украинского зерна с 1 августа

Вадим Карасев

Представитель Эрдогана заявил о возможном начале вывоза зерна с Украины с 1 августа

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил о возможном начале вывоза украинского зерна с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Как допустил Калын в воскресенье, 31 июля, первое судно с зерном может выйти из порта Украины в ближайший понедельник.

Ранее в Минобороны Турции заявили о скором начале вывоза зерна с Украины. Так, технические работы, касающиеся транспортировки зерновых, завершены, ее начало планируется в ближайшее время.

Как стало известно, 16 судов с украинским зерном прибудут в территориальные воды Турции 3 августа, откуда они отправятся в Сомали. Сообщается, что сухогрузы с зерновыми с Украины будут сопровождать беспилотники. Кроме того, представители Совместного координационного центра, ранее открытого в Стамбуле, будут следить за их проходом по черноморскому коридору с помощью спутников.