В Турции сообщили о скором начале вывоза украинского зерна
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В Турции сообщили о скором начале вывоза украинского зерна

В Турции сообщили о скором начале вывоза украинского зернаВ Минобороны Турции сообщили о скором начале вывоза украинского зерна

В Минобороны Турции заявили о скором начале вывоза зерна с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Так, технические работы, касающиеся транспортировки зерновых, завершены, ее начало планируется в ближайшее время. Ранее вопрос о вывозе зерна обсуждался главой турецкого военного ведомства Хулуси Акара с украинским коллегой Александром Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым в телефонном разговоре.

«Министры обменялись мнениями о последних событиях, касающихся деятельности Совместного координационного центра (СКЦ). На переговорах было отмечено, что технические работы завершены и по завершении административных процедур начало поставок [зерна] планируется в кратчайшие сроки», — сообщили в Минобороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Одесскую область посетил порт Черноморск, где ознакомился с загрузкой экспортного зерна на корабли.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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