Виталик Бутерин: существующие попытки создать метавселенную обречены на провал

Существующие попытки корпораций создать метавселенную ни к чему не приведут, поскольку люди еще «не знают», как она должна выглядеть. Об этом заявил соучредитель Ethereum Виталик Бутерин.

The "metaverse" is going to happen but I don't think any of the existing corporate attempts to intentionally create the metaverse are going anywhere. https://t.co/tVUfq4CWmP — vitalik.eth (@VitalikButerin) July 30, 2022

«Метавселенная появится, но я не думаю, что существующие попытки корпораций преднамеренно создать виртуальный мир к чему-то приведут», — написал он.

Слова Бутерина были ответом разработчику Дину Айгенманну. Последний отметил, что метавселенная является жизнеспособной концепцией, однако ее вряд ли реализуют на базе тех инструментов, в которые «сейчас вкладывают деньги венчурные инвесторы».

К обсуждению присоединились и другие именитые участники сообщества. Автор блога Ribbonfarm Венкатеш Рао подчеркнул, что на рынке сложилась уникальная ситуация, когда зависимость от хардверной составляющей ставит крупных игроков в выигрышное положение.

Hmm. I think the barrier to entry being a bleeding edge bit of evolving research hardware has created a rare case of a necessary condition favoring large incumbents. The idea wouldn’t even be under discussion without Quest 2. — Venkatesh Rao (@vgr) July 30, 2022

«Моя критика глубже, чем “метавселенная Википедии победит метавселенную Британники”. Дело в том, что мы еще не знаем определения “метавселенной”. Еще слишком рано, чтобы понять, чего на самом деле хотят люди. Поэтому все, что Facebook создаст сейчас, даст осечку», — ответил Бутерин.

Рао добавил, что Meta ставит перед собой единственную задачу — доминировать на рынке аппаратного обеспечения:

«Пока гарнитура с открытым исходным кодом не превзойдет [Oculus] Quest по соотношению цена/качество, они будут занимать желаемое положение, независимо от того, что происходит с контентом».

Основатель Solana Анатолий Яковенко также считает, что в обозримом будущем основными игроками данного рынка останутся крупные корпорации. По его словам, это в первую очередь связано со стоимостью производства сложных игр.

Games are still way to expensive to make, as apposed to photos, or short form video or text. As long as that’s true, metaverse will skew heavy towards big studios. — SMS T◎ly, 🇺🇸 (@aeyakovenko) July 31, 2022

Напомним, аналитики крупнейшего международного банка Citibank спрогнозировали рост экономики метавселенных до $13 трлн к 2030 году.