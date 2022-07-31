Виталик Бутерин: существующие попытки создать метавселенную обречены на провал
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Виталик Бутерин: существующие попытки создать метавселенную обречены на провал

Виталик Бутерин: существующие попытки создать метавселенную обречены на провал


Существующие попытки корпораций создать метавселенную ни к чему не приведут, поскольку люди еще «не знают», как она должна выглядеть. Об этом заявил соучредитель Ethereum Виталик Бутерин.



«Метавселенная появится, но я не думаю, что существующие попытки корпораций преднамеренно создать виртуальный мир к чему-то приведут», — написал он.


Слова Бутерина были ответом разработчику Дину Айгенманну. Последний отметил, что метавселенная является жизнеспособной концепцией, однако ее вряд ли реализуют на базе тех инструментов, в которые «сейчас вкладывают деньги венчурные инвесторы».


К обсуждению присоединились и другие именитые участники сообщества. Автор блога Ribbonfarm Венкатеш Рао подчеркнул, что на рынке сложилась уникальная ситуация, когда зависимость от хардверной составляющей ставит крупных игроков в выигрышное положение.



«Моя критика глубже, чем “метавселенная Википедии победит метавселенную Британники”. Дело в том, что мы еще не знаем определения “метавселенной”. Еще слишком рано, чтобы понять, чего на самом деле хотят люди. Поэтому все, что Facebook создаст сейчас, даст осечку», — ответил Бутерин.


Рао добавил, что Meta ставит перед собой единственную задачу — доминировать на рынке аппаратного обеспечения:


«Пока гарнитура с открытым исходным кодом не превзойдет [Oculus] Quest по соотношению цена/качество, они будут занимать желаемое положение, независимо от того, что происходит с контентом».


Основатель Solana Анатолий Яковенко также считает, что в обозримом будущем основными игроками данного рынка останутся крупные корпорации. По его словам, это в первую очередь связано со стоимостью производства сложных игр.



Напомним, аналитики крупнейшего международного банка Citibank спрогнозировали рост экономики метавселенных до $13 трлн к 2030 году.

# Экономика виталик бутерин, метавселенные, мнения, новости
По материалам: ForkLog

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