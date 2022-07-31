Вредители в грибах: можно ли есть червивые грибы и какие существуют способы избавления от червей

Многие из нас являются любителями грибных блюд, а некоторые еще и страстными грибниками, готовыми сутки напролет проводить на «тихой охоте». Но каково бывает разочарование, когда этот уникальный природный продукт, собранный в лесу, оказывается червивым. Как правило, такие грибы выбрасывают, хотя опытные грибники не советуют это делать. Они считают, что если правильно обработать их и удалить из них вредителей, эти дары природы вполне можно употреблять в пищу.

Почему в грибах появляются черви, как их обнаружить и можно ли употреблять в пищу червивые грибы





Личинки червей обычно откладываются на теле грибов, которые только появились из-под земли. Но превращаются в червей они, как правило, в теплую и солнечную погоду, когда происходит их быстрое созревание.

Черви питаются грибной мякотью, растут и могут полностью поражать гриб. В промышленности считается, что несъедобным гриб становится только при поражении червями более чем на 50%. В этом случае он теряет форму, становится ломким и трухлявым.





У грибов, которые с виду выглядят здоровыми, обнаружить червей можно по характерным дырочкам на срезе тела.

Бытует мнение, что в ядовитых грибах черви не живут, но оно ошибочное. Черви могут поражать их вне зависимости от вида и размера.

Собирая в лесу грибы, червивые лучше сразу складывать в отдельную корзинку, поскольку черви могут легко перебираться на здоровые грибы.

Какие существуют способы избавиться от червей в грибах





Прежде всего, важно знать, что черви не делают гриб ядовитым, они не представляют опасность для человека, даже если грибы употребить в пищу без предварительной обработки. Но лучше все же избавиться от вредителей, прежде чем готовить. Делать это желательно сразу после того, как грибы были собраны.

Самый простой и известный способ избавления от червей в грибах — путем их замачивания в подсоленной воде. Для этого делается соленый раствор из расчета на 5 литров воды — 1 стакан соли.

Но следует учитывать, что для разных видов грибов требуется свое время замачивания в зависимости от их плотности. Например, для сыроежек и свинушек достаточно двух-трех часов, для белых грибов — не менее четырех, а грузди должны полежать в соленом растворе не менее суток.





После того, как черви всплывут на поверхность воды, грибы хорошо промывают в холодной воде и приступают к приготовлению. Их можно варить, жарить или тушить.

Избавиться от червей можно также при помощи сушки грибов. Для этого грибы режут на дольки, нанизывают на нитку и подвешивают на солнышке. Под воздействием солнечных лучей, черви вылезают на поверхность грибов и погибают. Сушеные грибы после этого можно использовать для приготовления супов и других блюд.