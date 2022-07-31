"Вырезать бесполезно": хирург рассказал, почему Бари Алибасов покрылся шишками

Вадим Карасев

75-летний основатель группы "На-на" Бари Алибасов на днях выложил видео своей прогулки с собакой. Он стоял рядом с недавно купленными мотоциклами и рассказывал о своих планах о езде вместе с псом.

Однако многие пользователи обратили внимание на странные шишки на руках артиста. "А что с рукой?", Бари Каримович, поклонники переживают", — писали они. Оказалось, это доброкачественные образования, но приятного все равно мало.

Портал BLITZ+ поговорил с хирургом Ульяной Жучковой. Специалистка сообщила, что это генетическое заболевание.

Это множественные липомы. Представляют собой разросшиеся жировые клетки в тонкой капсуле. Они образуются на руках, животе, на любых местах, где есть жировые отложения.

Причем если их вырезать, то на том же месте тут же появятся новые, поэтому сделать ничего не получится.

Бари Алибасов заявил, что собирается жениться в седьмой раз

Артист был женат шесть раз, а его последней женой была актриса Лидия Федосеева-Шукшина, с которой он расстался почти год назад. Однако солидный возраст, как утверждает Алибасов, не помешал бы ему снова сыграть свадьбу.

Я — завидный холостяк, но готов жениться. Правда, праздник должен быть устроен за счет невесты. Есть кандидатуры у меня. Я их пока проверяю.

Бари также рассказал, что энергия у него уже не та, но здоровья пока хватает. "Самочувствие у меня хорошее. Это раньше мог за бутылку водки прыгнуть с третьего этажа. Сейчас прыгаю только по дому с корсетом", — пошутил он.

