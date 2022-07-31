"Вырезать бесполезно": хирург рассказал, почему Бари Алибасов покрылся шишками
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Вырезать бесполезно": хирург рассказал, почему Бари Алибасов покрылся шишками

"Вырезать бесполезно": хирург рассказал, почему Бари Алибасов покрылся шишками

75-летний основатель группы "На-на" Бари Алибасов на днях выложил видео своей прогулки с собакой. Он стоял рядом с недавно купленными мотоциклами и рассказывал о своих планах о езде вместе с псом.

Однако многие пользователи обратили внимание на странные шишки на руках артиста. "А что с рукой?", Бари Каримович, поклонники переживают", — писали они. Оказалось, это доброкачественные образования, но приятного все равно мало.


Портал BLITZ+ поговорил с хирургом Ульяной Жучковой. Специалистка сообщила, что это генетическое заболевание.

Это множественные липомы. Представляют собой разросшиеся жировые клетки в тонкой капсуле. Они образуются на руках, животе, на любых местах, где есть жировые отложения.

Причем если их вырезать, то на том же месте тут же появятся новые, поэтому сделать ничего не получится.


Бари Алибасов заявил, что собирается жениться в седьмой раз

Артист был женат шесть раз, а его последней женой была актриса Лидия Федосеева-Шукшина, с которой он расстался почти год назад. Однако солидный возраст, как утверждает Алибасов, не помешал бы ему снова сыграть свадьбу.

Я — завидный холостяк, но готов жениться. Правда, праздник должен быть устроен за счет невесты. Есть кандидатуры у меня. Я их пока проверяю.

Бари также рассказал, что энергия у него уже не та, но здоровья пока хватает. "Самочувствие у меня хорошее. Это раньше мог за бутылку водки прыгнуть с третьего этажа. Сейчас прыгаю только по дому с корсетом", — пошутил он.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности
В Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности
В Германии возмутились «налоговыми подачками» для богатых посреди кризиса
В Германии возмутились «налоговыми подачками» для богатых посреди
Мужчина погиб при столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla Runx на Качугском тракте
Мужчина погиб при столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla
"Вырезать бесполезно": хирург рассказал, почему Бари Алибасов покрылся шишками
"Вырезать бесполезно": хирург рассказал, почему Бари
ТОП-10 безумных ролей Дэниела Рэдклиффа (10 фото)
ТОП-10 безумных ролей Дэниела Рэдклиффа (10 фото)
Экс-супруг Дженнифер Лопес усомнился в долговечности ее брака с Беном Аффлеком
Экс-супруг Дженнифер Лопес усомнился в долговечности ее брака с Беном
Бывший топ-менеджер Voyager предложил альтернативный план реструктуризации брокера
Бывший топ-менеджер Voyager предложил альтернативный план
"Привет, я палка": истощенная Полина Гагарина в бикини встревожила фанатов
"Привет, я палка": истощенная Полина Гагарина в бикини
Для компаний малого и микробизнеса Сбербанк снизил ставки по кредитам
Для компаний малого и микробизнеса Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сергей Глушко утомил Наташу Королеву своими художествами
Сергей Глушко утомил Наташу Королеву своими художествами
Как Григорий Лепс получил свой самый известный хит
Как Григорий Лепс получил свой самый известный хит
Представитель Сергея Шнурова рассказал об его эмиграции
Представитель Сергея Шнурова рассказал об его эмиграции

Топ на сегодня

"Он до сих пор мегаплодовит": жена 71-летнего Газманова похвасталась, что питает его "качественной женской энергией"
"Он до сих пор мегаплодовит": жена 71-летнего Газманова
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в
Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила, что ненавидит русских
Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила,
Регина Дубовицкая рассказала, когда «Аншлаг» вернут в эфир
Регина Дубовицкая рассказала, когда «Аншлаг» вернут в эфир
"Дачакор" от Насти Ивлеевой, Джулия Фокс в огне и еще 9 ярких и обсуждаемых образов недели по версии редактора моды Spletnik
"Дачакор" от Насти Ивлеевой, Джулия Фокс в огне и еще 9

Еще по теме

Бари Алибасов рассказал, почему мужчины могут изменять
Алибасов "накинулся" на Лозу из-за Шнурова в Instagram
На волоске от смерти! Бари Алибасову прооперировали позвоночник
Бари Алибасов очнулся без памяти