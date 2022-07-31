Захарова назвала сотрудницу норвежского консульства в Мурманске националисткой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала националисткой сотрудницу норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен, заявившую, что она «ненавидит русских».

Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, на котором сотрудница консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей устроила скандал после просьбы подождать, пока горничная убирает в ее номере. В частности, Эллингсен использовала нецензурную лексику и сказала, что «ненавидит русских».





Захарова, комментируя эту ситуацию, заявила, что Эллингсен «на самом деле является просто националисткой».

Ранее официальный представитель МИД РФ также сообщила, что в ведомстве прорабатывают варианты реакции на инцидент с сотрудницей консульства Норвегии.