Захарова назвала сотрудницу норвежского консульства в Мурманске националисткой
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Захарова назвала сотрудницу норвежского консульства в Мурманске националисткой

Захарова назвала сотрудницу норвежского консульства в Мурманске националисткой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала националисткой сотрудницу норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен, заявившую, что она «ненавидит русских».

Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, на котором сотрудница консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей устроила скандал после просьбы подождать, пока горничная убирает в ее номере. В частности, Эллингсен использовала нецензурную лексику и сказала, что «ненавидит русских».


Захарова, комментируя эту ситуацию, заявила, что Эллингсен «на самом деле является просто националисткой».

Ранее официальный представитель МИД РФ также сообщила, что в ведомстве прорабатывают варианты реакции на инцидент с сотрудницей консульства Норвегии. 

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По материалам: pnp.ru

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