Законы, вступающие в силу с 1 августа

Самозанятые граждане получили возможность вставать на учёт в налоговых органах не только через приложение «Мой налог» и личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, но и через портал государственных услуг.

Кроме того, право на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» также будет предоставляться гражданам Украины, ДНР и ЛНР.

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 206-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

Установлено, что разглашением налоговой тайны не является представление налоговым органом сведений, которые составляют налоговую тайну, иному лицу при наличии согласия на это налогоплательщика.

Ряд положений Федерального закона от 1 мая 2022 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»

В частности, отменяется требование о применении начальной (максимальной) цены контракта, рассчитанной в соответствии с методикой, утвержденной Минздравом совместно с Минпромторгом.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2022 года № 1220 «О признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Уточнен состав информации, которую организации финансового рынка обязаны представлять в ФНС о клиентах — налоговых резидентах иностранных государств. Так, теперь нужно указывается адрес организации финансового рынка в пределах места ее нахождения, номер иностранного документа, удостоверяющего личность клиента (при его наличии), признак принадлежности к иностранному государству.

Постановление Правительства РФ от 11 июля 2022 года № 1234 «О внесении изменений в Положение об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе документальной фиксации, обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты представленной клиентом информации, а также о составе, об условиях, о порядке и сроках представления указанной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов»