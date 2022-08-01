12 необычных соревнований, которые реально проводятся и имеют своих почитателей, хотя в это верится с трудом

Футбол, баскетбол, теннис и другие виды спорта известны всем. Их показывают по ТВ, а некоторые практикуют в школе с младших классов. Но что вы знаете о нестандартных видах спорта, которые стали столь популярны, что приобрели статус международных? Как вам чемпионат по поеданию крапивы? Или, например, соревнования по гонкам на кроватях? Да-да, это реально существующие и весьма забавные виды спорта, которые точно не оставят вас равнодушными.

Чемпионат по экстремальному глажению, Англия

Чемпионат по экстремальной глажке куда экстремальнее, чем можно представить. В ходе соревнований командам приходится гладить вещи под водой, в воздухе, прыгая с парашютом, или на отвесном склоне горы. Победителем становится тот, кто достигнет поставленного результата, используя самый изощрённый метод.

Чемпионат по переноске жён, США, Европа

Чемпионат по переноске жены очень зрелищное шоу! Паре приходится преодолевать полосу препятствий, где на их пути встречаются крутые пригорки, водяные и деревянные преграды. Приз тоже отличается особой экспрессией — победитель получает столько пива, сколько весит его жена.

Соревнование по глубинному фридайвингу Vertical Blue, Багамские острова

Соревнования по глубинному фридайвингу подразумевают погружение спортсменов на большую глубину. Победит тот, кто сможет погрузиться глубже. Рассчитывать при этом фридайвер может только на собственные лёгкие. Никаких приспособлений и уж тем более акваланга не предусмотрено. Максимальная глубина погружения была достигнута абсолютным чемпионом в этом виде спорта Алексеем Молчановым. Мужчина смог погрузиться на рекордные 126 метров.

Чемпионат по поеданию крапивы, Англия

Чемпионат по поеданию крапивы то ещё испытание! Даже наблюдать за этим видом спорта могут лишь люди с крепкими нервами. Конкурсантам выдают ветки крапивы длинной в 60 сантиметров. Побеждает тот, кто успел съесть больше.

Чемпионат мира по заклинанию червей, Англия

В Великобритании заклинание червей чуть ли не национальный вид развлечений! Конкурсанты проявляют свою смекалку в выманивании кольчатых на поверхность земли. При этом к ним нельзя притрагиваться, воздействовать при помощи химикатов или чего-либо вредоносного. По окончании соревнования все черви целыми и невредимыми возвращаются в свою естественную среду обитания.

Международные соревнования по скоростным полётам, Финляндия

Соревнования по скоростным полётам впервые были проведены в 2003 году. Этот спорт так понравился зрителям, что гонку стали проводить ежегодно. Трасса простирается на целых 5 километров. На участках устанавливают столбы из окрашенной в разные цвета ткани или бумаги. Тот пилот, который преодолеет расстояние наиболее быстро и зрелищно получает главный приз.

Международное соревнование по метанию чёрного пудинга, Великобритания

Соревнования проходят в Рэмсботтоме ежегодно. Задача участников боёв — сбить кусочком чёрного пудинга, который представляет собой один из вариантов кровяной колбасы, йоркширский белый пудинг, изготовленный из кляра.

Чемпионат по гонкам на кроватях, северо-восточная Англия

Гонки на кроватях появились в 1965 году в графстве Северный Йоркшир. Ранее в них могли принимать участие только солдаты морской пехоты. Но уже через год попытать свои силы в безумном соревновании мог любой желающий. Мероприятие стало достопримечательностью городка, привлекая из года в год огромное количество туристов. Со временем необычное развлечение прижилось во многих странах мира.

Пчелиный конкурс в Китае

Пчелиный конкурс в Китае — опасное мероприятие, согласиться на участие в котором могут только редкие смельчаки. Суть соревнования в том, чтобы приманить на себе наибольшее количество пчёл. Но как сосчитать точное количество насекомых, севших на человека? Всё очень просто. Измерение происходит при помощи весов. Так, один из участников смог привлечь на себя целых 26 килограммов пчёл и, разумеется, он одержал заслуженную победу.

Соревнование по переносу горящих бочек, Великобритания

В этом безумном соревновании выигрывает тот, кто пронесёт горящую бочку на максимальное расстояние. В этом состязании могут участвовать все желающие. Для детей также готовят небольшие бочонки, которые они будут в состоянии поднять.

Снорклинг на болоте, Англия

Снорклинг — ещё один весьма необычный вид спорта. Участникам требуется вплавь преодолеть отрезок, проделанный в болоте, находясь при этом в ластах, маске и трубке для ныряния. Дистанция траншеи, наполненной водой, составляет 110 метров. Мировой рекорд на сегодня составил 1 минуту и 18 секунд.

Соревнования Volvo Ocean Race, Англия

Каждые три года моряки отправляются в путешествие, полное испытаний. Они должны преодолеть 39 тысяч морских миль под парусом за 39 недель. Volvo Ocean Race считается одним из самых опасных и дорогостоящих соревнований.