17 коллажей, которые покажут, как идеальные фотографии из соцсетей отличаются от неидеальной реальности

Иногда, пролистывая ленту социальны сетей, можно прийти к выводу, что это совершенно отдельный мир, который мало связан с реальностью. И живут в нём какие-то идеальные люди с идеальной кожей, чертами лиц и фигурами. Это даже может наскучить, ведь реальность тем и прекрасна, что в ней много шероховатостей и разных оттенков, а не только пластиковые стандарты.

Мы собрали для вас примеры того, как фотографии в социальных сетях могут быть далеки от действительности.

Инстаграм* и реальность

Венгерская «королева фейсапа»

Пост и интервью

Чрезмерное количество фильтров

Мистер неузнаваемый

Пост и кадр из видео

С одной стороны, что такого в том, что люди редактируют свои фото? Закон они этим не нарушают и другим плохо не делают. С другой, можно поразмыслить над тем, что за всем этим скрывается большая проблема непринятия себя и боязни показать другим собственную неидеальность.

Это точно один и тот же человек?

Крис Дженнер без макияжа

Кстати, у нас есть пост с фотографиями российских и зарубежных знаменитостей, которые не стесняются показать себя без макияжа.

Пост у визажиста и реальность

Звезда реалити-шоу из Дании

Фото и видео

Соцсети и реальность

Фото, которое выкладываешь у себя, и фото, на котором тебя отмечают

С обработкой и без

Когда на фото уже не похож на человека

Как выглядеть молодо? Используйте фильтры!

Фото из своего аккаунта и из чужого

А здесь вы можете найти фотографии людей, которые ну очень сильно перестарались с фотошопом.

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