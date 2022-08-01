17 коллажей, которые покажут, как идеальные фотографии из соцсетей отличаются от неидеальной реальности
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17 коллажей, которые покажут, как идеальные фотографии из соцсетей отличаются от неидеальной реальности

17 коллажей, которые покажут, как идеальные фотографии из соцсетей отличаются от неидеальной реальности

Иногда, пролистывая ленту социальны сетей, можно прийти к выводу, что это совершенно отдельный мир, который мало связан с реальностью. И живут в нём какие-то идеальные люди с идеальной кожей, чертами лиц и фигурами. Это даже может наскучить, ведь реальность тем и прекрасна, что в ней много шероховатостей и разных оттенков, а не только пластиковые стандарты.

Мы собрали для вас примеры того, как фотографии в социальных сетях могут быть далеки от действительности.

Инстаграм* и реальность

Венгерская «королева фейсапа»

Пост и интервью

Чрезмерное количество фильтров

Мистер неузнаваемый

Пост и кадр из видео

С одной стороны, что такого в том, что люди редактируют свои фото? Закон они этим не нарушают и другим плохо не делают. С другой, можно поразмыслить над тем, что за всем этим скрывается большая проблема непринятия себя и боязни показать другим собственную неидеальность.

Это точно один и тот же человек?

Крис Дженнер без макияжа

Кстати, у нас есть пост с фотографиями российских и зарубежных знаменитостей, которые не стесняются показать себя без макияжа.

Пост у визажиста и реальность

Звезда реалити-шоу из Дании

Фото и видео

Соцсети и реальность

Фото, которое выкладываешь у себя, и фото, на котором тебя отмечают

С обработкой и без

Когда на фото уже не похож на человека

Как выглядеть молодо? Используйте фильтры!

Фото из своего аккаунта и из чужого

А здесь вы можете найти фотографии людей, которые ну очень сильно перестарались с фотошопом.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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