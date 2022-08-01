17 забавных cемейных фото, которые показывают, что неудачные кадры могут стать источником безудержного смеха

Признайтесь, у всех была хоть одна попытка, чтобы собраться всей семьёй и сделать идеальное общее фото на память. Но если первый пункт оказывается выполним, то со вторым дела обстоят куда хуже. Получившиеся неудачные кадры, которых, как правило, в разы больше, чем адекватных фотографий, принято почти мгновенно удалять, чтобы, не дай Бог, кто-то их увидел. Но иногда такие снимки получаются настолько забавными и живыми, что удалить их будет считаться настоящим преступлением. А если вы накосячили ещё и дружно всей семьёй, то такую фотку обязательно надо ставить в рамку на самое видное место! Пусть все видят, какая у вас креативная и весёлая семейка, которая знает, как выделиться своей семейной фотосессией среди остальных. Это и сделали герои нашей новой подборки!

Счастливы вместе

Лайфхак: сделайте задний фон размытым, и проблема почти решена.

Злодей рядом, присмотритесь!

Это было их последнее фото.

Креативная семейка

Я вам тут не помешаю?

Наши любимые питомцы — тоже многоуважаемые члены семьи. Только вот на общее фото их иногда забывают брать с собой. Но они не отчаиваются и приходят сами, становясь главными звёздами этой фотосъёмки!

Когда решили сделать семейное фото в отпуске, но забыли, что у вас есть 14-летний сын

Попросили прохожего сделать общее фото. Справился на все 100!

Всё в порядке, всё под контролем

Кажется, не все рады быть в кадре

Как вам такая идея для семейной фотосессии?

Кто-то промахнулся с таймером на камере

Снимок года с выпускного

Сегодня я заканчиваю Университет Темпл спустя 15 лет, в течение которых я работал на полную ставку и не забывал про свою семью. Женился, 2 дочери, дом построил. Вот попытался сделать семейный снимок на свой выпускной.

Улыбочку!

Что-то пошло не по плану

А ничего, что мы тоже тут?

Нашла это старое семейное фото с фотобомбой кота. Собака тоже пыталась, но, будучи невысокого роста, не совсем справилась с задачей, забавно.

А что тут у нас происходит и без меня?

Меня хорошо видно?

Хьюстон, у нас, кажется, проблема