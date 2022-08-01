Александр Ревва все это время жил в России по украинскому паспорту
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Александр Ревва все это время жил в России по украинскому паспорту

Александр Ревва все это время жил в России по украинскому паспорту
Артист Александр Ревва жил на две страны. Недавно отец Александра Реввы — Владимир Николаевич — который живет в Донецке, рассказал, что не видел сына с 2013 года. Оказалось, что артист приезжал на родину, просто не хотел портить отношения со своим лучшим другом Владимиром Зеленским.
Тем временем в России Ревва заколачивает миллионы. На его имя оформлены две компании — ООО «Войс Медиа» и  «Войс Медиа Продакшн». Исходя из отчетности, только в прошлом году Ревва заработал 120 млн рублей. Из них чистая прибыль — 101 млн. Как сообщает «Комсомольская правда», 23 июня 2022 года шоумен зарегистрировал в Москве собственное ИП. Он будет заниматься исполнительскими искусствами. Между тем, гражданство у Реввы по-прежнему украинское.
# Шоу-бизнес Ревва Александр
По материалам: z-aya

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