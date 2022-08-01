Алена Водонаева дала совет девушкам, которые хотят развестись
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Алена Водонаева дала совет девушкам, которые хотят развестись

Алена Водонаева дала совет девушкам, которые хотят развестись
40-летняя ведущая Алена Водонаева рассказала как пережить тяжелый разрыв отношений. Экс-участница реалити-шоу «Звезды в Африке» охотно делится своим опытом отношений. Алена была замужем дважды. Ее первым избранником стал бизнесмен Алексей Малакеев, от которого она родила сына Богдана. Во второй раз Водонаева узаконила отношения с диджеем Алексеем Косинусом. Но этот союз распался через два года. Выпускница МГУ призналась, что обращает внимание только на мужчин, которые ей соответствуют. Актриса сериала «Деффчонки» рассказала, как пережить тяжелый развод. По мнению Алены, жизнь женщины должна быть максимально стабильной и автономной. Независимо от того, как меняются отношения с избранников или друзьями, остальные аспекты жизни необходимо сохранять устойчивыми. Вместе с тем, после развода стоит дать себе время, которое можно потратить на восстановление сил.
«Я не хочу обесценивать вашу боль, но! Вы же мне этот вопрос задаете, поэтому слушайте. Жизнь женщины ни на миг не должна пошатнуться в случае разводов, предательств друзей, новой любви, урагана или дождя. Важно быть настолько самодостаточной, чтобы в вашей жизни не менялось ничего, если из нее исчезает мужчина. Всё. Сильно любишь? Ну пострадай какое-то время. Сама его установи. Неделя, две. Максимум – месяц. Лучший муж – это работа и деньги», — пояснила Алена. Экс-ведущая реалити-шоу «Каникулы в Мексике» дорожит семейными узами. Водонаева очень близка с матерью Ларисой и братом Станиславом. Алена старается проводить больше времени с родными, не пропускать важных моментов в их жизни. Однако она заверила, что не переступает их личные границы. Этот же принцип работает и в ее сторону. В качестве примера теледива привела момент знакомства семьи с тогда еще невестой брата. Девушку приняли безоговорочно, пояснила Алена. Сейчас ее сыну Богдану 11 лет. Журналистка размышляет о будущем мальчика и строго его воспитывает. Водонаева считает, что парням можно привить вкусы — в том числе, к определенному типу  женщин в будущем. «Я формирую вкусы моего сына с пеленок. Этим раньше надо заниматься, а не толстеть перед телевизором с «бутылочкой вина». Личный пример, фильмы, искусство, литература, образование, окружение – все эти аспекты сильно влияют. Стелю соломку заранее», — добавила Алена.  
# Шоу-бизнес Водонаева Алена
По материалам: z-aya

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